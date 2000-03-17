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Раздел: Общество  
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В Борисполе появится скоростной экспресс

В Борисполе появится скоростной экспрессСтроительные работы планируют закончить до конца 2018 года.

Мэрия Борисполя передала "Укрзализныце" 3,5 га земли под строительство скоростного экспресса между Центральным ж/д вокзалом и аэропортом "Борисполь". Через отведенный участок пройдет часть маршрута: от действующей железной дороги до автотрассы Киев — Харьков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сейчас продолжаются проектно-исследовательские и организационные работы. Кроме 3,2 км пути тут будут построены 340-метровая одноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев — Харьков и две платформы возле терминала D. Кроме того, "Укрзализныце" должны передать еще шесть земучастков общей площадью 13 га.

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"Строительные работы планируем начать в июне и закончить к концу 2018 года", — сообщили в компании. Инвестиции в проект составят 600—800 млн грн.
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 Теги: Борисполь, поезд

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Сегодня, 17:53 » Автор: Анна Мартынова
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