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Раздел: Общество  
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Киев «пасет задних»: опубликован рейтинг городов мира по качеству жизни

Киев «пасет задних»: опубликован рейтинг городов мира по качеству жизниПри составлении рейтинга исследователи учитывали 39 факторов в 10 категориях.

В рейтинге городов мира по качеству жизни Киев занял 173 место. Всего был оценен 231 город. Список опубликовала консалтинговая компания Mercer.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

На оценку города влияли политическая стабильность, уровень преступности, экономическая, социально-культурная среда, уровень медицины и образования, инфраструктура и другие факторы.

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В 2018 году Киев оказался на 173 месте рейтинга, обогнав Тбилиси, Минск и Баку. По сравнению с 2017 годом столица Украины поднялась на одну позицию.

Лучшим городом для жизни в этом году стала Вена. На втором месте швейцарский Цюрих, третий – новозеландский Окленд.
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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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Прохожий  
Сегодня, 19:41

Киев - город в котором лучше не жить, как-то так :-)))

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