Раздел: Общество
На двух киевских мостах ограничат движение
Будут проводить ремонтные работы.
В четверг, 22 марта, движение по Южному и Северному (Московскому) мосту частично ограничат в связи с ремонтными работами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа..
Ограничение будет действовать:
с 10:00 до 15:00 - на Южном мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки;
с 12:00 до 20:00 - на Северном (Московском) мосту через р. Днепр в направлении станции метро "Почайна".
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КП Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
В четверг, 22 марта, движение по Южному и Северному (Московскому) мосту частично ограничат в связи с ремонтными работами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа..
Ограничение будет действовать:
с 10:00 до 15:00 - на Южном мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки;
с 12:00 до 20:00 - на Северном (Московском) мосту через р. Днепр в направлении станции метро "Почайна".
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
КП Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
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