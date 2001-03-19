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Раздел: Общество  
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На двух киевских мостах ограничат движение

На двух киевских мостах ограничат движениеБудут проводить ремонтные работы.

В четверг, 22 марта, движение по Южному и Северному (Московскому) мосту частично ограничат в связи с ремонтными работами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа..

Ограничение будет действовать:

с 10:00 до 15:00 - на Южном мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки;
с 12:00 до 20:00 - на Северном (Московском) мосту через р. Днепр в направлении станции метро "Почайна".

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КП Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
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 Теги: Киев, мост

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Сегодня, 09:45 » Автор: Анна Мартынова
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