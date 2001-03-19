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Раздел: Общество  
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Под Киевом пропала 16-летняя девушка

Под Киевом пропала 16-летняя девушкаДевушка пропала в Борисполе.

Под Киевом в городе Борисполь без вести пропала несовершеннолетняя девушка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"Разыскивается несовершеннолетняя Заика Неля Васильевна, 2002 г.р., которая 21.03.2018 оставила постоянное место жительства и до сих пор не вернулась. Последний раз девушку видели в г. Борисполь возле остановки общественного транспорта по улице Авиаторов", - сообщили в группе "dtp.kiev.ua" .

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, губы полные, волосы ниже плеч, русые.

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Была одета в серую короткую зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные лакированные ботинки со шнурками, синюю шапку.
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 Теги: Киевщина, розыск

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Сегодня, 11:18 » Автор: Анна Мартынова
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