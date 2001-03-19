Раздел: Общество
Под Киевом пропала 16-летняя девушка
Девушка пропала в Борисполе.
Под Киевом в городе Борисполь без вести пропала несовершеннолетняя девушка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"Разыскивается несовершеннолетняя Заика Неля Васильевна, 2002 г.р., которая 21.03.2018 оставила постоянное место жительства и до сих пор не вернулась. Последний раз девушку видели в г. Борисполь возле остановки общественного транспорта по улице Авиаторов", - сообщили в группе "dtp.kiev.ua" .
Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, губы полные, волосы ниже плеч, русые.
Читайте также: ЧП под Киевом: пропала без вести 15-летняя девушка
Была одета в серую короткую зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные лакированные ботинки со шнурками, синюю шапку.
Под Киевом в городе Борисполь без вести пропала несовершеннолетняя девушка, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"Разыскивается несовершеннолетняя Заика Неля Васильевна, 2002 г.р., которая 21.03.2018 оставила постоянное место жительства и до сих пор не вернулась. Последний раз девушку видели в г. Борисполь возле остановки общественного транспорта по улице Авиаторов", - сообщили в группе "dtp.kiev.ua" .
Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, губы полные, волосы ниже плеч, русые.
Читайте также: ЧП под Киевом: пропала без вести 15-летняя девушка
Была одета в серую короткую зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные лакированные ботинки со шнурками, синюю шапку.
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