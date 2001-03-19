Раздел: Общество
Киевский зоопарк пополнился экзотическими животными
В зоопарке очередное пополнение.
В киевском зоопарке появились новые экзотические животные — длинноносые кузиманзы, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
«Очередное пополнение в Киевзоо! Ты знаешь, кто такие кузиманзы? Это новые жители Острова зверей. Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами!» — говорится в сообщении на странице зоопарка в соцсети Facebook.
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Длинноносая кузиманза — вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, обитающий в Западной Африке. Длина тела составляет от 30 до 37 см, хвост длиной от 15 до 21 см. Вес составляет от 0,45 до 1 кг. Животные ведут преимущественно дневной образ жизни, хотя имеются также наблюдения об их активности ночью. Питаются беспозвоночными животными, различными насекомыми, иногда лягушками, змеями, ящерицами, птицами. Плоды и ягоды дополняют их рацион.
В киевском зоопарке появились новые экзотические животные — длинноносые кузиманзы, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
«Очередное пополнение в Киевзоо! Ты знаешь, кто такие кузиманзы? Это новые жители Острова зверей. Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами!» — говорится в сообщении на странице зоопарка в соцсети Facebook.
Читайте также: Вход в киевский зоопарк подорожал на 10%
Длинноносая кузиманза — вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, обитающий в Западной Африке. Длина тела составляет от 30 до 37 см, хвост длиной от 15 до 21 см. Вес составляет от 0,45 до 1 кг. Животные ведут преимущественно дневной образ жизни, хотя имеются также наблюдения об их активности ночью. Питаются беспозвоночными животными, различными насекомыми, иногда лягушками, змеями, ящерицами, птицами. Плоды и ягоды дополняют их рацион.
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