Киевский зоопарк пополнился экзотическими животными

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В киевском зоопарке появились очень редкие животные В зоопарке Киева поселились очень редкие длинноносые животные из Африки

В киевском зоопарке появились новые животные В столичном зоопарке недавно появились сразу три альпаки рыжего цвета.