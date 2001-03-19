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Раздел: Общество  
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В столичном жилмассиве Виноградарь выделили землю под метро

В столичном жилмассиве Виноградарь выделили землю под метроЗемлю сдадут в аренду.

В жилмассиве Виноградарь выделили определили земельные участки, где установят строительные площадки для возведения метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

9 земельных участков предоставляются в аренду на 7 лет под устройство строительных площадок для строительства объектов участка Сырецко-Печерской линии метрополитена - от станции метро "Сырец" на Виноградарь.

Предполагается, что новая ветка будет состоять из 4-х станций и электродепо. Общая протяженность участка – 7,4 км.

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На строительство ветки на Виноградарь в городском бюджете предусмотрено 1,5 млрд. гривен. В случае необходимости смета будет увеличена до 2,5 млрд грн.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 15:06 » Автор: Анна Мартынова
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