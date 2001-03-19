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Раздел: Общество  
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Стало известно, во сколько Киеву обойдется капитальный ремонт Набережного шоссе

Стало известно, во сколько Киеву обойдется капитальный ремонт Набережного шоссе Похоже, власти Киеве, всерьез решились взяться за ремонт.

Городские власти столицы утвердили рабочий проект капитального ремонта Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. Об этом говорится в распоряжении КГГА на странице городской госадминистрации.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на journalist.

Стоимость ремонта должна составлять не более 137 млн грн, а гарантийный срок эксплуатации объекта – не менее 10 лет.

Длина участка, который будет ремонтироваться, составляет 2,6 км. К тому же, запланировано озеленение 2,5 тыс. кв. м.

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Кроме того, в 2018 году районные дорожно-эксплуатационные управления Киева планируют потратить в целом на ремонт транспортной инфраструктуры более $11 млн.
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 Теги: Киев, ремонт, дорога, шоссе

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Сегодня, 20:49 » Автор: Едгар Букмирза
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