Раздел: Общество
Стало известно, во сколько Киеву обойдется капитальный ремонт Набережного шоссе
Похоже, власти Киеве, всерьез решились взяться за ремонт.
Городские власти столицы утвердили рабочий проект капитального ремонта Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. Об этом говорится в распоряжении КГГА на странице городской госадминистрации.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на journalist.
Стоимость ремонта должна составлять не более 137 млн грн, а гарантийный срок эксплуатации объекта – не менее 10 лет.
Длина участка, который будет ремонтироваться, составляет 2,6 км. К тому же, запланировано озеленение 2,5 тыс. кв. м.
Читайте также: Стало известно, во сколько обойдется ремонт первого этажа КГГА
Кроме того, в 2018 году районные дорожно-эксплуатационные управления Киева планируют потратить в целом на ремонт транспортной инфраструктуры более $11 млн.
Городские власти столицы утвердили рабочий проект капитального ремонта Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. Об этом говорится в распоряжении КГГА на странице городской госадминистрации.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на journalist.
Стоимость ремонта должна составлять не более 137 млн грн, а гарантийный срок эксплуатации объекта – не менее 10 лет.
Длина участка, который будет ремонтироваться, составляет 2,6 км. К тому же, запланировано озеленение 2,5 тыс. кв. м.
Читайте также: Стало известно, во сколько обойдется ремонт первого этажа КГГА
Кроме того, в 2018 году районные дорожно-эксплуатационные управления Киева планируют потратить в целом на ремонт транспортной инфраструктуры более $11 млн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
717
0
Оставьте свой комментарий