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Раздел: Общество  
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Киевляне возмущены "автохамом", который решил припарковаться на остановке

Киевляне возмущены "автохамом", который решил припарковаться на остановке Местные жители негодуют.

В Киеве на пр. Отрадный 4, перед самой остановкой общественного транспорта, водитель решил припарковать свой автомобиль "Mitsubishi Pajero Sport" АА8178АС "самым удобным для него способом", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина

Известно, что "герой парковки" решил припарковаться перед остановкой общественного транспорта.

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Местные жители негодуют.

Киевляне возмущены "автохамом", который решил припарковаться на остановке
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 Теги: Киев, парковка

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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