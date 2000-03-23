Раздел: Общество
Киевляне возмущены "автохамом", который решил припарковаться на остановке
Местные жители негодуют.
В Киеве на пр. Отрадный 4, перед самой остановкой общественного транспорта, водитель решил припарковать свой автомобиль "Mitsubishi Pajero Sport" АА8178АС "самым удобным для него способом", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина
Известно, что "герой парковки" решил припарковаться перед остановкой общественного транспорта.
Читайте также: Киевляне возмущены новым автохамом, "влюбленным" в свое авто
Местные жители негодуют.
В Киеве на пр. Отрадный 4, перед самой остановкой общественного транспорта, водитель решил припарковать свой автомобиль "Mitsubishi Pajero Sport" АА8178АС "самым удобным для него способом", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина
Известно, что "герой парковки" решил припарковаться перед остановкой общественного транспорта.
Читайте также: Киевляне возмущены новым автохамом, "влюбленным" в свое авто
Местные жители негодуют.
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