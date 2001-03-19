Раздел: Общество
В Киеве ночные троллейбусы изменят маршрут
Причина - ремонт троллейбусной линии
В ночь на 23 марта два городских троллейбуса изменят движение. Изменения касаются маршрутов № 92Н и 93Н. Неудобства связаны с заменой провода контактной сети на троллейбусной линии по улице Победы и Маршала Гречко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С 00:30 до 05:00 движение троллейбусов будет организовано таким образом:
троллейбусы № 92Н:
железнодорожный вокзал «Южный» — улица Черновола – улица Мельникова — Подольский спуск – улица Кирилловская — улица Мостицкая — улица Наталии Ужвий – улица Свободы;
проспект Свободы – улица Наталии Ужвий – улица Мостицкая – улица Кирилловская — Подольский спуск – улица Мельникова – улица Черновола — железнодорожный вокзал «Южный»;
троллейбусы № 93Н:
улица Чернобыльская — проспект Победы – станция метро «Шулявская».
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Напомним, в Киеве проведут реконструкцию дороги на улице Академика Туполева. На данный проект планируют потратить около 190 милионов. Он предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, обустройство водоотведения, переустройство инженерных сетей и обеспечение внешнего освещения.
В ночь на 23 марта два городских троллейбуса изменят движение. Изменения касаются маршрутов № 92Н и 93Н. Неудобства связаны с заменой провода контактной сети на троллейбусной линии по улице Победы и Маршала Гречко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С 00:30 до 05:00 движение троллейбусов будет организовано таким образом:
троллейбусы № 92Н:
железнодорожный вокзал «Южный» — улица Черновола – улица Мельникова — Подольский спуск – улица Кирилловская — улица Мостицкая — улица Наталии Ужвий – улица Свободы;
проспект Свободы – улица Наталии Ужвий – улица Мостицкая – улица Кирилловская — Подольский спуск – улица Мельникова – улица Черновола — железнодорожный вокзал «Южный»;
троллейбусы № 93Н:
улица Чернобыльская — проспект Победы – станция метро «Шулявская».
Читайте также: В Киеве ночные троллейбусы изменят график движения
Напомним, в Киеве проведут реконструкцию дороги на улице Академика Туполева. На данный проект планируют потратить около 190 милионов. Он предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, обустройство водоотведения, переустройство инженерных сетей и обеспечение внешнего освещения.
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