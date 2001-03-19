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Раздел: Общество  
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В Киеве Аллею Героев Небесной Сотни изменят

В Киеве Аллею Героев Небесной Сотни изменятВ Киеве озеленят и обустроят пешеходную зону на Аллее Героев Небесной Сотни.

Работы проведут от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5. Такое решение поддержали 90 депутатов городского совета. Реконструкция коснется земельных участков площадями 0,59, 0,53 и 0,22 гектара. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

«Майдан Независимости для каждого украинца — сакральное место. Это не просто центр столицы, это — символ свободы. Сегодня мы утвердили проект землеустройства земельных участков для обустройства пешеходной зоны, благоустройству и озеленению территории мемориала. Это должно напоминать о той цене, которую заплатили украинцы за возможность изменить страну «, — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

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Напомним, в Киеве презентовали новую концепцию Печерского ландшафтного парка «Певческое поле». В течение 2018 года зону отдыха будут реконструировать и модернизировать. Здесь появится: зона активного отдыха, зона для влюбленных, детская зона, релакс-зона и многое другое.
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 Теги: аллея Героев Небесной сотни, реконструкция

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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