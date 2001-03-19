Раздел: Общество
В Киеве Аллею Героев Небесной Сотни изменят
В Киеве озеленят и обустроят пешеходную зону на Аллее Героев Небесной Сотни.
Работы проведут от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5. Такое решение поддержали 90 депутатов городского совета. Реконструкция коснется земельных участков площадями 0,59, 0,53 и 0,22 гектара. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
«Майдан Независимости для каждого украинца — сакральное место. Это не просто центр столицы, это — символ свободы. Сегодня мы утвердили проект землеустройства земельных участков для обустройства пешеходной зоны, благоустройству и озеленению территории мемориала. Это должно напоминать о той цене, которую заплатили украинцы за возможность изменить страну «, — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
Читайте также: В центре Киева появилась аллея Героев Небесной сотни. Видео
Напомним, в Киеве презентовали новую концепцию Печерского ландшафтного парка «Певческое поле». В течение 2018 года зону отдыха будут реконструировать и модернизировать. Здесь появится: зона активного отдыха, зона для влюбленных, детская зона, релакс-зона и многое другое.
Работы проведут от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5. Такое решение поддержали 90 депутатов городского совета. Реконструкция коснется земельных участков площадями 0,59, 0,53 и 0,22 гектара. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
«Майдан Независимости для каждого украинца — сакральное место. Это не просто центр столицы, это — символ свободы. Сегодня мы утвердили проект землеустройства земельных участков для обустройства пешеходной зоны, благоустройству и озеленению территории мемориала. Это должно напоминать о той цене, которую заплатили украинцы за возможность изменить страну «, — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
Читайте также: В центре Киева появилась аллея Героев Небесной сотни. Видео
Напомним, в Киеве презентовали новую концепцию Печерского ландшафтного парка «Певческое поле». В течение 2018 года зону отдыха будут реконструировать и модернизировать. Здесь появится: зона активного отдыха, зона для влюбленных, детская зона, релакс-зона и многое другое.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
634
0
Оставьте свой комментарий