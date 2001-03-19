Не вернулся из школы: в Киеве пропал 10-летний мальчик

Мальчика не могут найти несколько дней.



В Киеве в среду, 21 марта, в Соломенском районе пропал 10-летний мальчик, не вернувшийся домой после школы, передает



"Не вернулся из школы № 69 домой. Телефон при себе не имел. На вид 10 лет, рост 150 см, плотного телосложения, одет в серую куртку, серые штаны, при себе имел рюкзак салатово-серого цвета", - говорится в сообщении.



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В комментариях пользователи с ужасом отмечают, что в последнее время пропадает без вести большое количество детей.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве в среду, 21 марта, в Соломенском районе пропал 10-летний мальчик, не вернувшийся домой после школы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Не вернулся из школы № 69 домой. Телефон при себе не имел. На вид 10 лет, рост 150 см, плотного телосложения, одет в серую куртку, серые штаны, при себе имел рюкзак салатово-серого цвета", - говорится в сообщении.В комментариях пользователи с ужасом отмечают, что в последнее время пропадает без вести большое количество детей.



