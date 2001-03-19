» » Как будет курсировать транспорт во время реконструкции Шулявского моста
Раздел: Общество  
0

Как будет курсировать транспорт во время реконструкции Шулявского моста

Как будет курсировать транспорт во время реконструкции Шулявского мостаСейчас разрабатывают схему движения.

В Киеве сейчас разрабатывают схему организации дорожного движения в период реконструкции Шулявского мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"Перед началом реконструкции будет создана временная схема организации дорожного движения, затем следует демонтаж существующего путепровода и строительство нового. Реконструкция путепровода будет проводиться без перекрытия движения по пр. Победы, но будет поэтапное перекрытие отдельных полос движения. Также предполагается сохранение работы общественного транспорта с возможным изменением его маршрутов. Данный вопрос сейчас прорабатывается в КП "Киевпастранс", - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Читайте также: Восстановление Шулявского моста свяжут со строительством развязки

Он добавил, что до конца этого года планируется запустить движение автомобильного транспорта новопостроенным путепроводом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: транспорт, мост

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:07 » Автор: Анна Мартынова
     1692
     0

Похожие новости по теме

В Киеве придумали три способа реконструкции Шулявского моста В Киеве придумали три способа реконструкции Шулявского моста

На месте обвалившегося путепровода может появиться новая развязка с кольцом, "клевером" и скверами.

В связи с обвалом Шулявского моста изменены троллейбусные маршруты В связи с обвалом Шулявского моста изменены троллейбусные маршруты

Изменена работа троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30, 42.

Эти киевские улицы закроют для движения на девять месяцев Эти киевские улицы закроют для движения на девять месяцев

С понедельника, 15 августа, до конца мая следующего года в Киеве на нескольких улицах ограничат движение транспорта.

В Киеве до мая ограничат движение в нескольких районах В Киеве до мая ограничат движение в нескольких районах

Ограничения движения транспорта вводятся из-за ремонта сетей.

В Киеве перекроют проспект Победы В Киеве перекроют проспект Победы

В столице на входные перекроют движение по проспекту Победы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх