Как будет курсировать транспорт во время реконструкции Шулявского моста

Сейчас разрабатывают схему движения.



В Киеве сейчас разрабатывают схему организации дорожного движения в период реконструкции Шулявского мост, передает



"Перед началом реконструкции будет создана временная схема организации дорожного движения, затем следует демонтаж существующего путепровода и строительство нового. Реконструкция путепровода будет проводиться без перекрытия движения по пр. Победы, но будет поэтапное перекрытие отдельных полос движения. Также предполагается сохранение работы общественного транспорта с возможным изменением его маршрутов. Данный вопрос сейчас прорабатывается в КП "Киевпастранс", - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.



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Он добавил, что до конца этого года планируется запустить движение автомобильного транспорта новопостроенным путепроводом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве сейчас разрабатывают схему организации дорожного движения в период реконструкции Шулявского мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua "Перед началом реконструкции будет создана временная схема организации дорожного движения, затем следует демонтаж существующего путепровода и строительство нового. Реконструкция путепровода будет проводиться без перекрытия движения по пр. Победы, но будет поэтапное перекрытие отдельных полос движения. Также предполагается сохранение работы общественного транспорта с возможным изменением его маршрутов. Данный вопрос сейчас прорабатывается в КП "Киевпастранс", - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.Он добавил, что до конца этого года планируется запустить движение автомобильного транспорта новопостроенным путепроводом.



