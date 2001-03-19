Раздел: Общество
Как будет курсировать транспорт во время реконструкции Шулявского моста
Сейчас разрабатывают схему движения.
В Киеве сейчас разрабатывают схему организации дорожного движения в период реконструкции Шулявского мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"Перед началом реконструкции будет создана временная схема организации дорожного движения, затем следует демонтаж существующего путепровода и строительство нового. Реконструкция путепровода будет проводиться без перекрытия движения по пр. Победы, но будет поэтапное перекрытие отдельных полос движения. Также предполагается сохранение работы общественного транспорта с возможным изменением его маршрутов. Данный вопрос сейчас прорабатывается в КП "Киевпастранс", - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.
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Он добавил, что до конца этого года планируется запустить движение автомобильного транспорта новопостроенным путепроводом.
В Киеве сейчас разрабатывают схему организации дорожного движения в период реконструкции Шулявского мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"Перед началом реконструкции будет создана временная схема организации дорожного движения, затем следует демонтаж существующего путепровода и строительство нового. Реконструкция путепровода будет проводиться без перекрытия движения по пр. Победы, но будет поэтапное перекрытие отдельных полос движения. Также предполагается сохранение работы общественного транспорта с возможным изменением его маршрутов. Данный вопрос сейчас прорабатывается в КП "Киевпастранс", - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.
Читайте также: Восстановление Шулявского моста свяжут со строительством развязки
Он добавил, что до конца этого года планируется запустить движение автомобильного транспорта новопостроенным путепроводом.
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