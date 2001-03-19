В Киеве можно будет бесплатно сделать флюорографию

Будут работать два передвижных флюорографа.



Профилактико-диагностическая акция, которая пройдет в ближайшие выходные в центре Киева, приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (отмечают 24 марта) и проводится по инициативе столичного департамента здравоохранения, передает



Возле здания горгосадминистрации (улица Крещатик, 36) 24 и 25 марта (9.00—17.00) будут работать два передвижных флюорографа. Один из них специально приспособлен для обслуживания людей с особенными потребностями.



Все желающие имеют возможность бесплатно проверить свое здоровье на мобильном флюорографе. По словам руководителя профильного департамента Валентины Гинзбург, обследование нужно пройти прежде всего тем, кто не проверялся более двух лет, у кого присутствуют симптомы: длительный кашель (более двух недель), субфебрильная температура, общая слабость и быстрая утомляемость.



При необходимости пациенты могут проконсультироваться у фтизиатра и получить справку с результатами обследования. Конечно, акционные мероприятия не заменят регулярного наблюдения у семейного врача, педиатра или терапевта, поэтому необходимо выбрать своего специалиста и выполнять его рекомендации, вместе с ним следить за своим здоровьем.



В департаменте здравоохранения также сообщили, что ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом в медучреждениях до конца марта организованы дополнительные флюорографические обследования населения, при необходимости проводятся микроскопические исследования мокроты, а также консультации, тестирование на ВИЧ-инфекцию.



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С адресами и планами заведений здравоохранения можно ознакомиться на сайте https://kyivcity.gov.ua/news/60 437.html Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Профилактико-диагностическая акция, которая пройдет в ближайшие выходные в центре Киева, приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (отмечают 24 марта) и проводится по инициативе столичного департамента здравоохранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua Возле здания горгосадминистрации (улица Крещатик, 36) 24 и 25 марта (9.00—17.00) будут работать два передвижных флюорографа. Один из них специально приспособлен для обслуживания людей с особенными потребностями.Все желающие имеют возможность бесплатно проверить свое здоровье на мобильном флюорографе. По словам руководителя профильного департамента Валентины Гинзбург, обследование нужно пройти прежде всего тем, кто не проверялся более двух лет, у кого присутствуют симптомы: длительный кашель (более двух недель), субфебрильная температура, общая слабость и быстрая утомляемость.При необходимости пациенты могут проконсультироваться у фтизиатра и получить справку с результатами обследования. Конечно, акционные мероприятия не заменят регулярного наблюдения у семейного врача, педиатра или терапевта, поэтому необходимо выбрать своего специалиста и выполнять его рекомендации, вместе с ним следить за своим здоровьем.В департаменте здравоохранения также сообщили, что ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом в медучреждениях до конца марта организованы дополнительные флюорографические обследования населения, при необходимости проводятся микроскопические исследования мокроты, а также консультации, тестирование на ВИЧ-инфекцию.С адресами и планами заведений здравоохранения можно ознакомиться на сайте https://kyivcity.gov.ua/news/60 437.html



