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Раздел: Общество  
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В Украине запретили ввоз книг Азарова и Блаженного Иоанна

В Украине запретили ввоз книг Азарова и Блаженного ИоаннаРечь идет о книгах украинского экс-премьера "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота"

Государственный комитет телевидения и радиовещания дополнил список изданий, запрещенных для ввоза в Украину. Список опубликован на сайте Госкомтелерадио, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net

В частности, список пополнился двумя книги экс-премьер-министра Украины Николая Азарова: "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота".

Также в список внесены три книги Блаженного Иоанна - основателя религиозной секты Православная церковь Божией Матери Державная (Богородичный центр): "Обличение Ялдаваофа", "Белая Церковь" и "Грааль богомилов и катаров".

Список Госкомтелерадио озаглавлен "Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

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1 января 2017 года вступил в силу Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.
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 Теги: Азаров, книги

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Сегодня, 18:37 » Автор: Татьяна Ларина
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