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Раздел: Общество  
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В Киеве демонтируют один из ресторанов

В Киеве демонтируют один из ресторановЛюди часто жаловались на заведение

Депутат Киеврады Людмила Костенко сообщает, что в столице на Оболонской набережной сотрудники коммунальных служб начали демонтаж незаконного ресторана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

"В ресторане "Капо ди Монте" было все, кроме разрешительных документов. Была вытяжка, установленная возле окон квартир, которая периодически горела. А жир с нее был и на окнах, и на стенах жилого дома. Здесь была печь с открытым огнем. Была захвачена территория и пожарный проезд. Всего этого больше не будет", – сообщает Людмила Костенко.

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По ее словам, люди часто жаловались на заведение, просили у персонала показать документы на работу, но им отказывали. Демонтаж проводит КП "Киевблагоустройство".
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 Теги: Киев, ресторан

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Сегодня, 20:08 » Автор: Татьяна Ларина
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