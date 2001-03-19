Раздел: Общество
В Киеве жестоко проучили очередного "автохама"
Владельца брошенной на тротуаре Infiniti жестоко проучили
В столице повредили дорогой автомобиль Infiniti, который водитель оставил посреди тротуара, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Transmissia.net
Инцидент произошёл в районе перекрёстка ул Байковой и Боженка. Неизвестные проучили нарушителя, разбив стёкла и запенив выхлопную трубу. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях.
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Одни пользователи считают неизвестных «робин гудов» справедливыми, другие посчитали народных месников бандитами.
В столице повредили дорогой автомобиль Infiniti, который водитель оставил посреди тротуара, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Transmissia.net
Инцидент произошёл в районе перекрёстка ул Байковой и Боженка. Неизвестные проучили нарушителя, разбив стёкла и запенив выхлопную трубу. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях.
Читайте также: "Герой парковки": киевляне жестко проучили очередного автохама
Одни пользователи считают неизвестных «робин гудов» справедливыми, другие посчитали народных месников бандитами.
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