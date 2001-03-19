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Раздел: Общество  
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В Киеве жестоко проучили очередного "автохама"

В Киеве жестоко проучили очередного "автохама"Владельца брошенной на тротуаре Infiniti жестоко проучили

В столице повредили дорогой автомобиль Infiniti, который водитель оставил посреди тротуара, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Transmissia.net

Инцидент произошёл в районе перекрёстка ул Байковой и Боженка. Неизвестные проучили нарушителя, разбив стёкла и запенив выхлопную трубу. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях.

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Одни пользователи считают неизвестных «робин гудов» справедливыми, другие посчитали народных месников бандитами.
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 23:40 » Автор: Татьяна Ларина
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