Раздел: Общество
В центре Киева открылась выставка оружия
В столице проходит выставка вооружения, которое СБУ изъяла у диверсантов
В пятницу в столице в Центре культуры и искусств СБУ на улице Ирининской, 4а накануне своего профессионального праздника работники спецслужбы показали оружие, изъятое у диверсантов за последнее время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как оказалось, среди изъятого – пистолеты-пулеметы различных модификаций, автоматы, снайперские винтовки, противотанковые комплексы и беспилотник российского производства.
Как рассказали нам в пресс-службе СБУ, сегодня, 24 марта, каждый желающий сможет прийти на "Открытую площадку СБУ" и лично рассмотреть оружие. Помимо этого, каждый желающий сможет пройти проверку на "детекторе лжи", оставить свое обращение к СБУ и ознакомиться с творческими работами, посвященным достижениям спецслужбы.
Напомним, в середине марта СБУ провела массовые обыски в шести областях Украины. В ходе указанных обысков добыты доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против украинского государства.
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В частности, среди прочего, обнаружено и изъято агитационные материалы с поддержки аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе гранаты и патроны, которые свидетельствуют о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям.
В пятницу в столице в Центре культуры и искусств СБУ на улице Ирининской, 4а накануне своего профессионального праздника работники спецслужбы показали оружие, изъятое у диверсантов за последнее время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как оказалось, среди изъятого – пистолеты-пулеметы различных модификаций, автоматы, снайперские винтовки, противотанковые комплексы и беспилотник российского производства.
Как рассказали нам в пресс-службе СБУ, сегодня, 24 марта, каждый желающий сможет прийти на "Открытую площадку СБУ" и лично рассмотреть оружие. Помимо этого, каждый желающий сможет пройти проверку на "детекторе лжи", оставить свое обращение к СБУ и ознакомиться с творческими работами, посвященным достижениям спецслужбы.
Напомним, в середине марта СБУ провела массовые обыски в шести областях Украины. В ходе указанных обысков добыты доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против украинского государства.
Читайте также: В центре Киева открылась выставка военной техники. Видео
В частности, среди прочего, обнаружено и изъято агитационные материалы с поддержки аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе гранаты и патроны, которые свидетельствуют о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям.
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