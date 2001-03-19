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Раздел: Общество  
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В Киеве на выходных можно сделать флюорографию бесплатно

В Киеве на выходных можно сделать флюорографию бесплатноПровериться можно будет с 9:00 до 17:00.

24 и 25 марта в центре Киева можно будет бесплатно проверить легкие. Такую акцию организовали по случаю Всемирного дня борьбы против туберкулеза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

На Крещатике, 36 (здание КГГА) будут работать два передвижных флюорографа. Один из них оборудованный для обследования людей с особыми потребностями.

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Так, провериться можно будет с 9:00 до 17:00. Пройти обследование в приоритете лучше тем людям, у которых наблюдается кашель, который держится более двух недель, субфебрильная температура, общее недомогание, быстрая утомляемость, и тем, кто не делал такое обследование два года и дольше.
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 Теги: Киев, флюорография

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Сегодня, 12:02 » Автор: Татьяна Ларина
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