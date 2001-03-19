В Киеве на выходных можно сделать флюорографию бесплатно

Провериться можно будет с 9:00 до 17:00.



24 и 25 марта в центре Киева можно будет бесплатно проверить легкие. Такую акцию организовали по случаю Всемирного дня борьбы против туберкулеза, сообщает



На Крещатике, 36 (здание КГГА) будут работать два передвижных флюорографа. Один из них оборудованный для обследования людей с особыми потребностями.



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Так, провериться можно будет с 9:00 до 17:00. Пройти обследование в приоритете лучше тем людям, у которых наблюдается кашель, который держится более двух недель, субфебрильная температура, общее недомогание, быстрая утомляемость, и тем, кто не делал такое обследование два года и дольше. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 24 и 25 марта в центре Киева можно будет бесплатно проверить легкие. Такую акцию организовали по случаю Всемирного дня борьбы против туберкулеза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор На Крещатике, 36 (здание КГГА) будут работать два передвижных флюорографа. Один из них оборудованный для обследования людей с особыми потребностями.Так, провериться можно будет с 9:00 до 17:00. Пройти обследование в приоритете лучше тем людям, у которых наблюдается кашель, который держится более двух недель, субфебрильная температура, общее недомогание, быстрая утомляемость, и тем, кто не делал такое обследование два года и дольше.



