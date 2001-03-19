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Раздел: Общество  
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В Ивано-Франковске девочка отравилась жидкостью для электронной сигареты

В Ивано-Франковске девочка отравилась жидкостью для электронной сигаретыМальчик, который принес в школу гаджет, купил электронную сигарету на рынке

В Ивано-Франковске 12-летняя школьница попала в больницу из-за отравления жидкостью в электронной сигарете. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Ребенок отравился после того, как жидкость для сигареты пролили в классе. Выяснилось, что принесли в школу электронную сигарету и заправку к ней мальчишки.

Пытаясь заправить сигарету во время перемены, они пролили содержимое картриджа на парту. Позже пять их одноклассниц почувствовали недомогание – тошноту и головную боль. Четырем девочкам оказала помощь местная медсестра, а чтобы привести в чувство пятую, пришлось вызвать скорую помощь. Девочку госпитализировали. Медики предполагают, что причиной отравления ребенка стало масло, которым заправляют электронные сигареты.

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В полиции после проверки отметили, что изъятая жидкость имеет резкий специфический запах, и сейчас проводится ее анализ. Мальчик, который принес в школу гаджет, объяснил, что купил электронную сигарету на рынке, а жидкость к ней получил в подарок.
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 Теги: девочка, электронные сигареты

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Сегодня, 13:17 » Автор: Татьяна Ларина
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