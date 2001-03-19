Раздел: Общество
В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в школу
Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого
В Киеве вычислили очередного "героя парковки". На этот раз им оказался водитель на белом Hyundai, который загородил дорогу в школу №53 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Пользователи сети возмутились в комментариях.
"Ну, так ножками по капоту пройтись надо было, при этом для начала, наступив на бампер", - написал Роман Уховский.
"Ну вот что с такими делать? Расстрелять, машину сжечь? Или понять и простить?" - спросил Павел Яшаров.
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"Вызвать просто полицию", - прокомментировал Сергей Гречаный.
В Киеве вычислили очередного "героя парковки". На этот раз им оказался водитель на белом Hyundai, который загородил дорогу в школу №53 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Пользователи сети возмутились в комментариях.
"Ну, так ножками по капоту пройтись надо было, при этом для начала, наступив на бампер", - написал Роман Уховский.
"Ну вот что с такими делать? Расстрелять, машину сжечь? Или понять и простить?" - спросил Павел Яшаров.
Читайте также: В Киеве «герой парковки» перекрыл вход в супермаркет
"Вызвать просто полицию", - прокомментировал Сергей Гречаный.
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