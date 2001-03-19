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Раздел: Общество  
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В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в школу

В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в школуИнцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого

В Киеве вычислили очередного "героя парковки". На этот раз им оказался водитель на белом Hyundai, который загородил дорогу в школу №53 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Пользователи сети возмутились в комментариях.

"Ну, так ножками по капоту пройтись надо было, при этом для начала, наступив на бампер", - написал Роман Уховский.

"Ну вот что с такими делать? Расстрелять, машину сжечь? Или понять и простить?" - спросил Павел Яшаров.

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"Вызвать просто полицию", - прокомментировал Сергей Гречаный.

В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в школу
В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в школу
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 Теги: Киев, парковка

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Сегодня, 17:57 » Автор: Татьяна Ларина
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