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Раздел: Общество  
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В понедельник в Киеве значительно потеплеет

В понедельник в Киеве значительно потеплеетОсадков не прогнозируют.

26 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +6...+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем +2...+7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем +6...+8 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем +6...+8 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +8...+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -4...+9, в Сумской области 0...+5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +2...+8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, в Николаевской области до -11, днем +3...+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +7...+12 градусов.

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В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11 градусов.
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 Теги: Киев, погода

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Сегодня, 14:54 » Автор: Богдан Процив
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