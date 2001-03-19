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Раздел: Общество  
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В Киеве прошла акция солидарности с белорусами

В Киеве прошла акция солидарности с белорусамиНа акцию пришли добровольцы-участники АТО.

Представители белорусской диаспоры в Украине и неравнодушные украинцы провели акцию солидарности с белорусским народом "Час свободы", посвященную 100-летию провозглашения Белорусской народной республики "День Воли".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

"День свободы – один из важных праздников для белорусов, ведь именно 100 лет назад, 25 марта 2018 года, была провозглашена независимость Белорусской народной республики. Мы отмечаем этот день здесь, в Киеве, уже много лет. Ранее ходили в посольство Республики Беларусь, но там никто к нам не выходит, чтобы пообщаться. И поэтому мы изменили формат, встречаемся на Майдане, общаемся и празднуем", – сказала соруководитель Белорусского центра в Украине "Сябры" Галина Сарочик.

Активисты, которых было порядка сотни человек, держали бело-красные-белые флаги и другую символику БНР, а также флаги Украины, транслировали белорусские патриотические песни.

Как отмечено в сообщении, на акцию пришли добровольцы-участники АТО, чтобы поддержать белорусский народ и выразить солидарность со своими собратьями-белорусскими добровольцами.

Участники акции почтили память белорусского активиста Революции достоинства Михаила Жизневского, который погиб в Киеве в январе 2014 года.

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Белорусская народная республика – политическое образование, провозглашенное в 1918 году деятелями национального движения Белоруси и существовавшее как государство в 1918-1919 годах. Когда страну заняли большевики и установили советскую власть, правительство республики было вынуждено эмигрировать.
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 Теги: Киев, Беларусь

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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