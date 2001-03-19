В Киеве прошла акция солидарности с белорусами

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Защитники украинского языка в среду провели в Киеве предупредительную акцию возле здания Киевсовета. Они требовали не вводить русский язык в качестве регионального в столице. Возле КГГА собрались около полсотни участников и приверженцев Конгресса украинских националистов, Украинской народной партии, и партии "Наша