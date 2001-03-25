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Раздел: Общество  
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Не доехал до дома: под Киевом пропал несовершеннолетний

Не доехал до дома: под Киевом пропал несовершеннолетнийЛюдей просят помочь с поисками.

Под Киевом ищут несовершеннолетнего Максима Ижовского, который пропал в пятницу, 23 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Яготинским отделением полиции в Киевской области и Голосеевским управлением полиции в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Ижовский Максим Васильевич, 2001 г.р. Парень, 23.03.2018 около 13.00 приехал из Обуховского района Киевской области в г. Киев. Находясь на прилегающей к станции метро Выдубичи территории, намеревался на электропоезде ехать на постоянное место жительства в г. Яготин, но до сих пор его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на вид парню 15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо овальное, глаза карие (имеет косоглазие левого глаза).

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Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные брюки, черные туфли со шнурками, серую шапку. При себе может иметь сумку серого цвета.
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 Теги: Киевщина, розыск

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Сегодня, 09:47 » Автор: Анна Мартынова
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