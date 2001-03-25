Не доехал до дома: под Киевом пропал несовершеннолетний

Людей просят помочь с поисками.



Под Киевом ищут несовершеннолетнего Максима Ижовского, который пропал в пятницу, 23 марта, передает



"Яготинским отделением полиции в Киевской области и Голосеевским управлением полиции в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Ижовский Максим Васильевич, 2001 г.р. Парень, 23.03.2018 около 13.00 приехал из Обуховского района Киевской области в г. Киев. Находясь на прилегающей к станции метро Выдубичи территории, намеревался на электропоезде ехать на постоянное место жительства в г. Яготин, но до сих пор его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.



Сообщается, что на вид парню 15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо овальное, глаза карие (имеет косоглазие левого глаза).



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Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные брюки, черные туфли со шнурками, серую шапку. При себе может иметь сумку серого цвета. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Под Киевом ищут несовершеннолетнего Максима Ижовского, который пропал в пятницу, 23 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Яготинским отделением полиции в Киевской области и Голосеевским управлением полиции в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Ижовский Максим Васильевич, 2001 г.р. Парень, 23.03.2018 около 13.00 приехал из Обуховского района Киевской области в г. Киев. Находясь на прилегающей к станции метро Выдубичи территории, намеревался на электропоезде ехать на постоянное место жительства в г. Яготин, но до сих пор его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.Сообщается, что на вид парню 15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо овальное, глаза карие (имеет косоглазие левого глаза).Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные брюки, черные туфли со шнурками, серую шапку. При себе может иметь сумку серого цвета.



