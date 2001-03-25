Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве появилась "скорая" для бездомных животных

В Киеве появилась "скорая" для бездомных животных

Похожие новости по теме

В Киеве запретили отлавливать бездомных кошек 22-го июня в рамках заседания Киевгорсовета было принято решение запретить вылавливать на улицах города бездомных котов.