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Раздел: Общество  
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В Киеве появилась "скорая" для бездомных животных

В Киеве появилась "скорая" для бездомных животныхБольным животным помогут.

В Киеве появилась «Скорая собачья помощь» для кошек и собак, живущих на улице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Коментарии.

«Около пятидесяти волонтеров во главе с организатором проекта Эльшан Мехтиев, который работает архитектором выставочных стендов, бесплатно стерилизуют собак, а также кормят бездомных животных, и помогают приютам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект помощи бездомным животным под названием IHELP.DOG появился в украинской столице месяц. В распоряжении зоозащитников несколько автомобилей с маркировкой «Бесплатная собачья помощь».

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В социальной сети начали активно обсуждать такую инициативу: «Просто замечательная инициатива!!! Это путь к здоровому и сознательному обществу!», «Очень хорошее начало, может по всем городам распространится», «Мне идея нравиться, я бы готов помочь», «Сделайте еще для бездомных детей такую помощь», - прокомментировали пользователи.
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 Теги: Киев, скорая помощь

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Сегодня, 11:28 » Автор: Анна Мартынова
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