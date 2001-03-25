Раздел: Общество
Украинцев обрадовали грядущим потеплением
Весна наконец наступит.
Как сообщает украинский Гидрометцентр, в ближайшие дни будет ощущаться потепление. Особенно днем воздух будет прогреваться быстро, хотя ночью еще местами будут ощущаться заморозки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Во вторник, 27 марта, на большей части Украины несколько похолодает и пройдут дожди кроме Николаевской и Одесской областей. Температура воздуха днем – в западных областях от +5 до +8 градусов, на севере страны от +2 до +4, в центре от +4 до +6, в восточных областях от +6 до +10, на юге – от +8 до +13 градусов.
В среду, 28 марта, дожди пройдут на западе Украины и в отдельных районах Сумской и Харьковской областей. По всей остальной Украине облачно. Что касается температуры воздуха, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и во вторник.
А вот уже в четверг, 29 марта, Украину начнет прогревать весеннее тепло. На западе, юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до +9-13 градусов, будет сухо и солнечно. На остальной территории Украины пройдут дожди, но дневная температура не опустится ниже +5-8 градусов тепла.
В пятницу, 30 марта, запад, юг и восток Украины по-настоящему согреются. Здесь местами будет до +15 тепла. На севере, северо-западе и в центре страны будет дождливо, но все же по-весеннему тепло. Температура воздуха будет от +5 до +10 тепла.
Народный прогноз погоды
27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.
28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.
29 марта в церковных святцах числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь", "Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит". А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: "Когда весна красными днями сгоняет снег – родится хлеб".
Читайте также: Украинцев "обрадовали" новыми тарифами на холодную воду
30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Теплым. На Алексея Теплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет теплой, если холодно – весна запоздает. Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: "Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит", "Сверху печет – снизу течет", пишет сайт "Синоптик".
Как сообщает украинский Гидрометцентр, в ближайшие дни будет ощущаться потепление. Особенно днем воздух будет прогреваться быстро, хотя ночью еще местами будут ощущаться заморозки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Во вторник, 27 марта, на большей части Украины несколько похолодает и пройдут дожди кроме Николаевской и Одесской областей. Температура воздуха днем – в западных областях от +5 до +8 градусов, на севере страны от +2 до +4, в центре от +4 до +6, в восточных областях от +6 до +10, на юге – от +8 до +13 градусов.
В среду, 28 марта, дожди пройдут на западе Украины и в отдельных районах Сумской и Харьковской областей. По всей остальной Украине облачно. Что касается температуры воздуха, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и во вторник.
А вот уже в четверг, 29 марта, Украину начнет прогревать весеннее тепло. На западе, юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до +9-13 градусов, будет сухо и солнечно. На остальной территории Украины пройдут дожди, но дневная температура не опустится ниже +5-8 градусов тепла.
В пятницу, 30 марта, запад, юг и восток Украины по-настоящему согреются. Здесь местами будет до +15 тепла. На севере, северо-западе и в центре страны будет дождливо, но все же по-весеннему тепло. Температура воздуха будет от +5 до +10 тепла.
Народный прогноз погоды
27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.
28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.
29 марта в церковных святцах числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь", "Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит". А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: "Когда весна красными днями сгоняет снег – родится хлеб".
Читайте также: Украинцев "обрадовали" новыми тарифами на холодную воду
30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Теплым. На Алексея Теплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет теплой, если холодно – весна запоздает. Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: "Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит", "Сверху печет – снизу течет", пишет сайт "Синоптик".
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