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Раздел: Общество  
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В центре Киева ограничат движение всех видов транспорта

В центре Киева ограничат движение всех видов транспортаВ городе пройдет фестиваль.

31 марта на Софиевской площади в Киеве откроется фестиваль «Французская весна в Украине», передает Хроника.инфо со ссылкой на videoprobki.

В связи с этим, 31 марта с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) и в переулке Рыльского. Проезд транспорта на ул. Крещатик будет разрешён.

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Также в установленном порядке будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, который курсирует указанными улицами, о чем будет сообщено дополнительно.
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 14:42 » Автор: Анна Мартынова
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