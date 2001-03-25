Раздел: Общество
Украинцев предупредили о новых магнитных бурях
В конце месяца будет несколько тяжелых дней.
С 28 по 31 марта Землю вновь накроют магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта - полноценные магнитные бури.
По словам терапевта-кардиолога Виктории Форосенко, метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.
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Напомним, магнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.
С 28 по 31 марта Землю вновь накроют магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта - полноценные магнитные бури.
По словам терапевта-кардиолога Виктории Форосенко, метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Напомним, магнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.
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