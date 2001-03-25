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Раздел: Общество  
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Украинцев предупредили о новых магнитных бурях

Украинцев предупредили о новых магнитных буряхВ конце месяца будет несколько тяжелых дней.

С 28 по 31 марта Землю вновь накроют магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В Институте геофизики сообщили, что 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта - полноценные магнитные бури.

По словам терапевта-кардиолога Виктории Форосенко, метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

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Напомним, магнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.
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 Теги: магнитные бури, Украина

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Сегодня, 17:59 » Автор: Анна Мартынова
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