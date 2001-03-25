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Раздел: Общество  
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Киев признан лидером в сфере внедрения систем “умных городов”

Киев признан лидером в сфере внедрения систем “умных городов” Киев был признан лидером Смарт сити в Украине

В Kyiv Smart City Hub сегодня состоялось заседание рабочей группы Ассоциации городов Украины по вопросам развития электронного управления в городах. В числе прочего, обсуждали развития системы безопасного города — работу городских камер видеонаблюдения, построение платформ электронной демократии и вопросы интеграции государственных реестров с городскими. Руководитель Kyiv Smart City Юрий Назаров хочет сделать встречи по обмену опытом между городами Украины регулярными.

Об этом стало известно из сообщения на странице в Facebook директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

“В Kyiv Smart City Hub состоялось заседание рабочей группы Ассоциации городов Украины по вопросам развития электронного управления в городах. В рамках которой мы вместе с коллегами обсудили нынешнее состояние и будущее развития этого направления в Украине”, — сообщил Назаров.

По его словам, на мероприятии обсуждались такие темы как “создание городских платформ, практическая реализация внедрения реестров на местном уровне, интеграция с государственными реестрами, построение платформ электронной демократии, развитие систем безопасного города и работа городских камер видеонаблюдения”.

“Конечно же, мы представили нашим коллегам ту экспертизу, которую наработали в рамках Kyiv Smart City и поделились результатами нашей работы. Несомненно, подобные обсуждения важны для налаживания коммуникации между украинскими городами и обмена опытом по развитию городской цифровой инфраструктуры”,- отметил руководитель Kyiv Smart City.

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Как сообщил Юрий Назаров, он хочет сделать такие встречи по обмену опытом между городами Украины регулярными.

“Это даст возможность быстрого внедрения технологий и реформирования в городах. Киев был признан лидером Смарт сити в Украине”, — отметил чиновник.
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 Теги: Киев, лидер, Смарт сити

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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