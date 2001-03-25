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Раздел: Общество  
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Ремонт дорог и ДТП: Киев стоит в пробках

Ремонт дорог и ДТП: Киев стоит в пробках Водителей просят учитывать ситуацию на дорогах.

Из-за ремонтных работ и ДТП утром 27 марта на некоторых улицах Киева возникли пробки, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В центре движение транспорта затруднено на улице Саксаганского, Владимирской, Пушкинской, Крещатик, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой улице.

Трудности наблюдаются в районе железнодорожного вокзала, на Бульваре Дружбы народов.

На проспекте Валерия Лобановского также возникли заторы.

На Левом берегу пробки на Броварском проспекте, улице Шолом-Алейхема, бульваре Перова, на проспекте Ватутина.

Ремонт дорог и ДТП: Киев стоит в пробках


По данным ресурса dtp.kiev.ua из-за того, что столкнулись две фуры масштабная пробка возникла напротив ул. Трублаини в сторону Одесской площади.

Ремонт дорог и ДТП: Киев стоит в пробках
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 Теги: Киев, пробки

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Сегодня, 10:17 » Автор: Анна Мартынова
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