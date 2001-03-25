Раздел: Общество
Ремонт дорог и ДТП: Киев стоит в пробках
Водителей просят учитывать ситуацию на дорогах.
Из-за ремонтных работ и ДТП утром 27 марта на некоторых улицах Киева возникли пробки, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В центре движение транспорта затруднено на улице Саксаганского, Владимирской, Пушкинской, Крещатик, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой улице.
Трудности наблюдаются в районе железнодорожного вокзала, на Бульваре Дружбы народов.
На проспекте Валерия Лобановского также возникли заторы.
На Левом берегу пробки на Броварском проспекте, улице Шолом-Алейхема, бульваре Перова, на проспекте Ватутина.
По данным ресурса dtp.kiev.ua из-за того, что столкнулись две фуры масштабная пробка возникла напротив ул. Трублаини в сторону Одесской площади.
Из-за ремонтных работ и ДТП утром 27 марта на некоторых улицах Киева возникли пробки, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
В центре движение транспорта затруднено на улице Саксаганского, Владимирской, Пушкинской, Крещатик, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой улице.
Трудности наблюдаются в районе железнодорожного вокзала, на Бульваре Дружбы народов.
На проспекте Валерия Лобановского также возникли заторы.
На Левом берегу пробки на Броварском проспекте, улице Шолом-Алейхема, бульваре Перова, на проспекте Ватутина.
По данным ресурса dtp.kiev.ua из-за того, что столкнулись две фуры масштабная пробка возникла напротив ул. Трублаини в сторону Одесской площади.
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