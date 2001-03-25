Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, как изменится зоопарк после ремонта
В подвале центрального входа разместят аквариум.
В Киевском зоопарке в самом разгаре первая очередь его масштабной реконструкции. Тут уже полностью очищены и подготовлены к эксплуатации три озера: для пеликанов, карпов кои и резервное, вода из которого будет попадать по каскаду в первые два. К лету обещают построить здание нового приматника и заняться его оснащением, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, реконструкция столичного зоопарка рассчитана на шесть этапов, ориентировочная стоимость всех работ — около 1,7 млрд грн. Осенью прошлого года стартовала первая очередь реконструкции — ее планируют закончить в этом году. Тут возведут новый приматник, а на месте старого к концу 2018 года может появиться новый центральный вход в зоопарк. Рабочие уже полностью разобрали старый приматник и долгострой.
"Проектирование нового центрального входа сейчас еще продолжается. Например, в его подвале планируем разместить большой аквариум. Проект еще должен пройти экспертизу", — рассказал нам Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.
Карпы и пеликаны
"За долгие годы эксплуатации в озерах скопилось много ила. Посетители зоопарка видели зеленые запущенные озера. Мы их вычистили, установили две современные системы для очистки воды. Например, возле водоема с карпами кои будет установлена красивая беседка в японском стиле и мостик, на котором можно будет делать фото, а вдоль берегов высадим кусты цветов. Посетители смогут не только посмотреть на карпов, но и их покормить — там будет работать точка по продаже корма для рыб по доступной цене", — рассказали "Сегодня" в Киевском зоопарке.
Ярким будет и озеро с пеликанами, которые уже стали визитной карточкой зоопарка. Пеликаны будут жить на озере возле центрального входа.
"Для них построим просторный домик, где они смогут обитать круглый год. К новому летнему сезону, кстати, у нас появились четыре новых пеликана, которых мы взяли совсем маленькими, и наши сотрудники их вырастили. Теперь у нас 15 пеликанов и 8 фламинго", — рассказал нам Кирилл Трантин.
Все три обновленных озера зоопарка киевляне увидят уже ко Дню Киева. Наполнение водоемов водой займет как минимум месяц. Они будут оборудованы современной системой для спуска воды и специальными полутораметровыми ямами для зимовки рыб.
Читайте также: Киевлянам рассказали, как изменится Сырецкий парк после ремонта
Приматник
Уже построен нулевой этаж нового приматника. Сейчас строители возводят стены его первого этажа. В зоопарке надеются, что к лету здание уже будет готово.
"Будем обсуждать, как интересно оформить помещение. Оно будет рассчитано на комбинированную экспозицию животных. То есть внизу, например, будет бегать капибара, карликовый бегемот или тапир. Над ними поселятся обезьяны. Нам нужно все правильно распланировать и разработать дизайн помещений, где будут экспонироваться наши питомцы. Кстати, мы уже стали в очередь на получение карликового бегемота. Сейчас в наличии есть только самки. Мы думаем взять одну или сразу двух, поскольку самцов нет, а одному животному в зоопарке будет скучно. В новом приматнике, помимо 20 видов обезьян, будут жить еще 10—15 видов млекопитающих", — добавляет Кирилл Трантин.
В Киевском зоопарке в самом разгаре первая очередь его масштабной реконструкции. Тут уже полностью очищены и подготовлены к эксплуатации три озера: для пеликанов, карпов кои и резервное, вода из которого будет попадать по каскаду в первые два. К лету обещают построить здание нового приматника и заняться его оснащением, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, реконструкция столичного зоопарка рассчитана на шесть этапов, ориентировочная стоимость всех работ — около 1,7 млрд грн. Осенью прошлого года стартовала первая очередь реконструкции — ее планируют закончить в этом году. Тут возведут новый приматник, а на месте старого к концу 2018 года может появиться новый центральный вход в зоопарк. Рабочие уже полностью разобрали старый приматник и долгострой.
"Проектирование нового центрального входа сейчас еще продолжается. Например, в его подвале планируем разместить большой аквариум. Проект еще должен пройти экспертизу", — рассказал нам Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.
Карпы и пеликаны
"За долгие годы эксплуатации в озерах скопилось много ила. Посетители зоопарка видели зеленые запущенные озера. Мы их вычистили, установили две современные системы для очистки воды. Например, возле водоема с карпами кои будет установлена красивая беседка в японском стиле и мостик, на котором можно будет делать фото, а вдоль берегов высадим кусты цветов. Посетители смогут не только посмотреть на карпов, но и их покормить — там будет работать точка по продаже корма для рыб по доступной цене", — рассказали "Сегодня" в Киевском зоопарке.
Ярким будет и озеро с пеликанами, которые уже стали визитной карточкой зоопарка. Пеликаны будут жить на озере возле центрального входа.
"Для них построим просторный домик, где они смогут обитать круглый год. К новому летнему сезону, кстати, у нас появились четыре новых пеликана, которых мы взяли совсем маленькими, и наши сотрудники их вырастили. Теперь у нас 15 пеликанов и 8 фламинго", — рассказал нам Кирилл Трантин.
Все три обновленных озера зоопарка киевляне увидят уже ко Дню Киева. Наполнение водоемов водой займет как минимум месяц. Они будут оборудованы современной системой для спуска воды и специальными полутораметровыми ямами для зимовки рыб.
Читайте также: Киевлянам рассказали, как изменится Сырецкий парк после ремонта
Приматник
Уже построен нулевой этаж нового приматника. Сейчас строители возводят стены его первого этажа. В зоопарке надеются, что к лету здание уже будет готово.
"Будем обсуждать, как интересно оформить помещение. Оно будет рассчитано на комбинированную экспозицию животных. То есть внизу, например, будет бегать капибара, карликовый бегемот или тапир. Над ними поселятся обезьяны. Нам нужно все правильно распланировать и разработать дизайн помещений, где будут экспонироваться наши питомцы. Кстати, мы уже стали в очередь на получение карликового бегемота. Сейчас в наличии есть только самки. Мы думаем взять одну или сразу двух, поскольку самцов нет, а одному животному в зоопарке будет скучно. В новом приматнике, помимо 20 видов обезьян, будут жить еще 10—15 видов млекопитающих", — добавляет Кирилл Трантин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1039
0
Оставьте свой комментарий