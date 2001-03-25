Раздел: Общество
В Киеве пройдут продуктовые ярмарки: адреса
Товары будут продавать по приемлемым цена.
С 27 марта по 1 апреля в столице пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В частности, ярмарки состоятся:
27 марта (вторник) в:
- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1.
28 марта (среда) в:
- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
- Подольском районе - ул. Правды, 5-11;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-ра Р. Роллана)
- Шевченковском районе - пересечение О. Телиги и ул. Мельникова.
29 марта (четверг) в:
- Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
- Печерском районе - ул. Московская, 2;
- Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
30 марта (пятница) в:
- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
- Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
- Подольском районе - ул. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- Соломенском районе - ул. П. Козицкого (в пределах улиц Металлистов и Смоленской) ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)
- Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20.
31 марта (суббота) в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина.
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1 апреля (воскресенье) в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
С 27 марта по 1 апреля в столице пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В частности, ярмарки состоятся:
27 марта (вторник) в:
- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1.
28 марта (среда) в:
- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
- Подольском районе - ул. Правды, 5-11;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-ра Р. Роллана)
- Шевченковском районе - пересечение О. Телиги и ул. Мельникова.
29 марта (четверг) в:
- Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
- Печерском районе - ул. Московская, 2;
- Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;
- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
30 марта (пятница) в:
- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
- Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
- Подольском районе - ул. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- Соломенском районе - ул. П. Козицкого (в пределах улиц Металлистов и Смоленской) ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)
- Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20.
31 марта (суббота) в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
1 апреля (воскресенье) в:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
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