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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдут продуктовые ярмарки: адреса

В Киеве пройдут продуктовые ярмарки: адресаТовары будут продавать по приемлемым цена.

С 27 марта по 1 апреля в столице пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В частности, ярмарки состоятся:

27 марта (вторник) в:

- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

- Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1.

28 марта (среда) в:

- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;

- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

- Подольском районе - ул. Правды, 5-11;

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-ра Р. Роллана)

- Шевченковском районе - пересечение О. Телиги и ул. Мельникова.

29 марта (четверг) в:

- Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)

- Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;

- Печерском районе - ул. Московская, 2;

- Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;

- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

30 марта (пятница) в:

- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

- Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;

- Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;

- Подольском районе - ул. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

- Соломенском районе - ул. П. Козицкого (в пределах улиц Металлистов и Смоленской) ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)

- Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20.

31 марта (суббота) в:

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина.

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1 апреля (воскресенье) в:

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
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 Теги: Киев, ярмарка

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Сегодня, 16:44 » Автор: Анна Мартынова
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