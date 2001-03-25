Раздел: Общество
В Киеве реку превратили в строительную свалку
Соцсети негодуют.
Строители превратили киевскую реку Нивка в мусорную свалку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Река частично протекает под землей. Появляется на поверхности в районе ВДНХ. Рядом началось строительство жилого комплекса.
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Рядом с рекой установили бетонный забор. За забор сбрасывается снег вперемешку со строительным мусором, из-за чего Нивка постепенно превращается в свалку.
Строители превратили киевскую реку Нивка в мусорную свалку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Река частично протекает под землей. Появляется на поверхности в районе ВДНХ. Рядом началось строительство жилого комплекса.
Читайте также: В Киеве коммунальщики превратили двор дома в свалку
Рядом с рекой установили бетонный забор. За забор сбрасывается снег вперемешку со строительным мусором, из-за чего Нивка постепенно превращается в свалку.
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