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Раздел: Общество  
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В Киеве реку превратили в строительную свалку

В Киеве реку превратили в строительную свалкуСоцсети негодуют.

Строители превратили киевскую реку Нивка в мусорную свалку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Река частично протекает под землей. Появляется на поверхности в районе ВДНХ. Рядом началось строительство жилого комплекса.

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Рядом с рекой установили бетонный забор. За забор сбрасывается снег вперемешку со строительным мусором, из-за чего Нивка постепенно превращается в свалку.
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 Теги: Киев, река

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Сегодня, 17:10 » Автор: Анна Мартынова
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