В Киеве ограничат движение на одном из путепроводов

Будут проводить ремонтные работы.



Завтра, 28 марта 2018 года, в Киеве “Киевавтодор” частично ограничит движение транспорта по путепроводу на на пересечении ул. Братиславской и ул. Шолом-Алейхема, передает



“28 марта 2018 года с 10:00. до 16:00 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении ул. Братиславской и ул. Шолом-Алейхема (возле рынка “Юность”)”, - сказано в сообщении.



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Напомним, на объектах капитального ремонта дорог Киева продолжаются подготовительные работы. Такие работы КК “Киевавтодор” ведет в столице на 6 участках. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Завтра, 28 марта 2018 года, в Киеве “Киевавтодор” частично ограничит движение транспорта по путепроводу на на пересечении ул. Братиславской и ул. Шолом-Алейхема, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua “28 марта 2018 года с 10:00. до 16:00 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении ул. Братиславской и ул. Шолом-Алейхема (возле рынка “Юность”)”, - сказано в сообщении.Напомним, на объектах капитального ремонта дорог Киева продолжаются подготовительные работы. Такие работы КК “Киевавтодор” ведет в столице на 6 участках.



