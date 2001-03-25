Раздел: Общество
В Киеве хотят отменить льготы на проезд
Киевляне считают, что льгот в определенное время суток существовать не должно.
К мэрии обратились с предложением установить платный проезд в общественном транспорте для льготных категорий только в часы пик. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Автор петиции предлагает взимать плату с представителей льготных категорий в часы пик – в периоды с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 19.30 вечера.
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"Отмена бесплатного проезда льготников со смехотворной компенсацией в 120 грн. в месяц в Киеве настоящее издевательство, т.к. не учитывается проезд из спальных районов с пересадкой 2-мя видами транспорта. То есть 4 поездки хотя бы раз в день (метро, трамвай и обратно), даже метро, например, 300 грн. в месяц", - отмечается в петиции.
Напомним, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов за 90 дней.
К мэрии обратились с предложением установить платный проезд в общественном транспорте для льготных категорий только в часы пик. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Автор петиции предлагает взимать плату с представителей льготных категорий в часы пик – в периоды с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 19.30 вечера.
Читайте также: Киевляне требуют отменить бесплатный проезд пенсионерам
"Отмена бесплатного проезда льготников со смехотворной компенсацией в 120 грн. в месяц в Киеве настоящее издевательство, т.к. не учитывается проезд из спальных районов с пересадкой 2-мя видами транспорта. То есть 4 поездки хотя бы раз в день (метро, трамвай и обратно), даже метро, например, 300 грн. в месяц", - отмечается в петиции.
Напомним, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов за 90 дней.
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