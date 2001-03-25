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Раздел: Общество  
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В Киеве хотят отменить льготы на проезд

В Киеве хотят отменить льготы на проездКиевляне считают, что льгот в определенное время суток существовать не должно.

К мэрии обратились с предложением установить платный проезд в общественном транспорте для льготных категорий только в часы пик. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Автор петиции предлагает взимать плату с представителей льготных категорий в часы пик – в периоды с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 19.30 вечера.

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"Отмена бесплатного проезда льготников со смехотворной компенсацией в 120 грн. в месяц в Киеве настоящее издевательство, т.к. не учитывается проезд из спальных районов с пересадкой 2-мя видами транспорта. То есть 4 поездки хотя бы раз в день (метро, трамвай и обратно), даже метро, например, 300 грн. в месяц", - отмечается в петиции.

Напомним, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов за 90 дней.
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 Теги: Киев, льготы, проезд

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Сегодня, 19:49 » Автор: Едгар Букмирза
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0
На  
Сегодня, 20:26

Хватит эту пиздоту нашару катать. Если куда-то едет, значит есть деньги.

Гости
0
бен  
Сегодня, 20:32

Інші "кияни вважають", що мерії слід не вишукувати питання де б скосячити на киянах, не перейматися "флагштоками", "місточками", "емблємками" тощо. А птрібна конкретна реалізація заходів з: політичної стабільності у мерії, кардинального зниження рівню злочинності, відновлення сталого економічного розвитку, розбудови соціально-культурного середовища, підняття рівню медицини й освіти, відновлення і розбудови інфраструктури та інші. саме цього і чекають "інші кияни", котрі щоранку стоять в очікувані міського транспорту.

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