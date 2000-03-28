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В столице пройдут продуктовые ярмарки: названы адреса

В столице пройдут продуктовые ярмарки: названы адресаКиевлянам и гостям столицы предложат купить сельскохозяйственную продукцию.

На выходных, 31 марта и 1 апреля, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Ярмарки откроются по таким адресам:

31 марта (суббота) в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевская, 4-10, ул. Паньковская;

• Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

• Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Н.Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т.Драйзера)

• Оболонском районе - ул. П.Калнышевского, 1-5;

• Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;

• Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13/1;

• Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М.Донца и Героев Севастополя, 35-А);

• Шевченковском районе - ул. В.Василевской, 1-17.

1 апреля (воскресенье) в:

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• Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц М.Ломоносова и В.Касияна);

• Печерском районе - ул. И.Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

• Соломенском районе - ул. Ф.Эрнста, 14-А;

• Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79;

• Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
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Вчера, 23:47 » Автор: Едгар Букмирза
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