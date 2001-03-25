Раздел: Общество
Украинцев предупредили о новом похолодании
Весна вновь отступает.
В среду, 28 марта, на территории Украины опять будет прохладно и сыро, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Местами прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, только в большинстве северных и южных областей днем без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, ночью на дорогах северо-восточной половины местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 6-11° тепла.
В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью -1...+ 1°, днем около +3...+5°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Карпатах ночью мокрый снег, температура воздуха ночью -1...+1°, днем +8...+10°. Ветер южный, 3-8 м/с.
На севере Украины мокрый снег. Температура ночью -1...-3°, днем +2... +4°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
В центре Украины дождь, температура ночью -1...+1°, днем около +5... +7°. Ветер западный 3-8 м/с.
На востоке Украины дождь, ночью -3...-5 °, днем +5...+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
В южных областях Украины местами дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +7...+9°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
В Крыму дождь, температура ночью +3...+5°, днем +9...+11°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
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В Киеве в среду ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...-3 °, днем +2...+4°.
В среду, 28 марта, на территории Украины опять будет прохладно и сыро, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Местами прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, только в большинстве северных и южных областей днем без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, ночью на дорогах северо-восточной половины местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 6-11° тепла.
В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью -1...+ 1°, днем около +3...+5°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Карпатах ночью мокрый снег, температура воздуха ночью -1...+1°, днем +8...+10°. Ветер южный, 3-8 м/с.
На севере Украины мокрый снег. Температура ночью -1...-3°, днем +2... +4°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
В центре Украины дождь, температура ночью -1...+1°, днем около +5... +7°. Ветер западный 3-8 м/с.
На востоке Украины дождь, ночью -3...-5 °, днем +5...+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
В южных областях Украины местами дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +7...+9°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
В Крыму дождь, температура ночью +3...+5°, днем +9...+11°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В Киеве в среду ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...-3 °, днем +2...+4°.
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