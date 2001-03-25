Раздел: Общество
В Киевской области из кранов течет розовая вода
Воду отправили на экспертизу.
В селе Княжичи Киевской области из кранов течет вода розового цвета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Видеоподтверждение опубликовал местный депутат Дмитрий Иванов на своей странице в Facebook.
"Вот такую воду вынуждены пить жители села Княжичи Броварского района. Виной всему нарушение санитарно-экологических норм предприятием "Камелия", - написал он.
По словам Иванова, представители общины неоднократно обращались к главе села с просьбой остановить отравление химикатами питьевой воды, но безрезультатно.
Также он опубликовал данные исследования воды. По результатам экспертизы, в ней превышена норма аммония, жесткости и окрашенности.
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"Розовый цвет не свойственный для питьевой воды", - говорится в заключении Броварского районного отделения лабораторных исследований.
В селе Княжичи Киевской области из кранов течет вода розового цвета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Видеоподтверждение опубликовал местный депутат Дмитрий Иванов на своей странице в Facebook.
"Вот такую воду вынуждены пить жители села Княжичи Броварского района. Виной всему нарушение санитарно-экологических норм предприятием "Камелия", - написал он.
По словам Иванова, представители общины неоднократно обращались к главе села с просьбой остановить отравление химикатами питьевой воды, но безрезультатно.
Также он опубликовал данные исследования воды. По результатам экспертизы, в ней превышена норма аммония, жесткости и окрашенности.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"Розовый цвет не свойственный для питьевой воды", - говорится в заключении Броварского районного отделения лабораторных исследований.
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