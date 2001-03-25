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Раздел: Общество  
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В Киевской области из кранов течет розовая вода

В Киевской области из кранов течет розовая водаВоду отправили на экспертизу.

В селе Княжичи Киевской области из кранов течет вода розового цвета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Видеоподтверждение опубликовал местный депутат Дмитрий Иванов на своей странице в Facebook.

"Вот такую воду вынуждены пить жители села Княжичи Броварского района. Виной всему нарушение санитарно-экологических норм предприятием "Камелия", - написал он.

По словам Иванова, представители общины неоднократно обращались к главе села с просьбой остановить отравление химикатами питьевой воды, но безрезультатно.

Также он опубликовал данные исследования воды. По результатам экспертизы, в ней превышена норма аммония, жесткости и окрашенности.

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"Розовый цвет не свойственный для питьевой воды", - говорится в заключении Броварского районного отделения лабораторных исследований.

В Киевской области из кранов течет розовая вода
В Киевской области из кранов течет розовая вода
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 Теги: Киевщина, вода

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Сегодня, 13:21 » Автор: Анна Мартынова
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