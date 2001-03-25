Раздел: Общество
В Киеве автохамка на Lexus полностью заблокировала троотуар
Люди не могли нормально передвигаться.
В Киеве заметили женщину, которая последовательно блокирует тротуар на своем Лексусе, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
- Женщина на Лексусе каждый день паркуется на тротуаре по улице Ольгинская 3, - говориться в сообщении.
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Отмечается, что пешеходы при этом вынуждены обходить припаркованное авто.
В Киеве заметили женщину, которая последовательно блокирует тротуар на своем Лексусе, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
- Женщина на Лексусе каждый день паркуется на тротуаре по улице Ольгинская 3, - говориться в сообщении.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Отмечается, что пешеходы при этом вынуждены обходить припаркованное авто.
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