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Раздел: Общество  
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В Киеве автохамка на Lexus полностью заблокировала троотуар

В Киеве автохамка на Lexus полностью заблокировала троотуарЛюди не могли нормально передвигаться.

В Киеве заметили женщину, которая последовательно блокирует тротуар на своем Лексусе, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

- Женщина на Лексусе каждый день паркуется на тротуаре по улице Ольгинская 3, - говориться в сообщении.

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Отмечается, что пешеходы при этом вынуждены обходить припаркованное авто.
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 15:15 » Автор: Анна Мартынова
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