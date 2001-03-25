» » Кабмин утвердил строительство скоростной ж/д линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"
Раздел: Общество  
0

Кабмин утвердил строительство скоростной ж/д линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"

Кабмин утвердил строительство скоростной ж/д линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"Постановление было принято во время заседания правительства 28 марта без обсуждения.

Кабинет министров одобрил реализацию строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.

Как отмечается, постановлением предусматривается строительство линии железнодорожного пассажирского сообщения госкомпанией "Укрзализныця".

Читайте также: Киев и Борисполь соединят скоростной ж/д линией

Напомним, согласно проекту, поезда будут курсировать от станции "Киев-Пассажирский" через "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь", для чего нужно достроить всего 4 километра железной дороги. Время в пути – 35 минут, стоимость билета – 80-120 грн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
     63
     0

Похожие новости по теме

В Борисполе появится скоростной экспресс В Борисполе появится скоростной экспресс

Строительные работы планируют закончить до конца 2018 года.

Киев рискует остановиться в пробках из-за электрички к Борисполю Киев рискует остановиться в пробках из-за электрички к Борисполю

Электричка вызвала проблемы.

Между Киевом и «Борисполем» пустят рельсовые автобусы Между Киевом и «Борисполем» пустят рельсовые автобусы

Будут курсировать рельсобусы.

Киев и Борисполь соединят скоростной ж/д линией Киев и Борисполь соединят скоростной ж/д линией

Её планируют завершить до конца года.

Без объяснения причин отменен скоростной поезд сообщением Киев-Одесса Без объяснения причин отменен скоростной поезд сообщением Киев-Одесса

Поезд перестал курсировать еще 15 сентября.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх