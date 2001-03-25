Раздел: Общество
Кабмин утвердил строительство скоростной ж/д линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"
Постановление было принято во время заседания правительства 28 марта без обсуждения.
Кабинет министров одобрил реализацию строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
Как отмечается, постановлением предусматривается строительство линии железнодорожного пассажирского сообщения госкомпанией "Укрзализныця".
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Напомним, согласно проекту, поезда будут курсировать от станции "Киев-Пассажирский" через "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь", для чего нужно достроить всего 4 километра железной дороги. Время в пути – 35 минут, стоимость билета – 80-120 грн.
Кабинет министров одобрил реализацию строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.
Как отмечается, постановлением предусматривается строительство линии железнодорожного пассажирского сообщения госкомпанией "Укрзализныця".
Читайте также: Киев и Борисполь соединят скоростной ж/д линией
Напомним, согласно проекту, поезда будут курсировать от станции "Киев-Пассажирский" через "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь", для чего нужно достроить всего 4 километра железной дороги. Время в пути – 35 минут, стоимость билета – 80-120 грн.
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