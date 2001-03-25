Разделять полосы на мосту Патона пока не будут: в Киеве отказались от Road Zipper

Пренебрежение этой системой может привести к авариям.



Коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения”(*) в рамках вопроса об обустройстве на мосту Патона в Киеве барьерного ограждения для разделения встречных потоков автотранспорта не рассматривает закупку системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.



Об этом пишет



КП “Центр организации дорожного движения” в рамках сотрудничества городской администрации с международными финансовыми организациями рассматривает вопрос обустройства на мосту Патона барьерного ограждения для разделения встречных потоков транспорта с целью повышения безопасности дорожного движения.



Сообщается, что вопрос закупки системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper не рассматривается.



Директор КП “Центр организации дорожного движения” Виктор Черний уточнил, что в рамках разработки технико-экономического обоснования возможно рассмотрение применения системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.



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Как известно, реверсивная полоса на мосту Патона уже давно не работает. В начале 2017 года экс-замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Илья Сагайдак усиленно лоббировал покупку в США системы QMB Road Zipper. Хоть решение о выделении денег на это чудо техники на Крещатике, 36 в итоге так и не приняли, официальный представитель американской компании Lindsay Transportation Solution в Украине - ООО “Контроль-С” - фактически требует у столичного руководства осуществить покупку. В КГГА недоумевали, но обещали определиться с типом разделительного барьера на этом мосту до конца 2017 года.



Напомним, КП “Центр организации дорожного движения” планирует бороться с нарушителями скоростного режима на столичных дорогах при помощи лежачих полицейских. Предприятие объявило тендер на закупку 4340 элементов принудительного снижения скорости на 3,8 млн гривен. Но даже в рознице эти элементы стоят на 600-800 тыс. гривен дешевле.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения”(*) в рамках вопроса об обустройстве на мосту Патона в Киеве барьерного ограждения для разделения встречных потоков автотранспорта не рассматривает закупку системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast КП “Центр организации дорожного движения” в рамках сотрудничества городской администрации с международными финансовыми организациями рассматривает вопрос обустройства на мосту Патона барьерного ограждения для разделения встречных потоков транспорта с целью повышения безопасности дорожного движения.Сообщается, что вопрос закупки системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper не рассматривается.Директор КП “Центр организации дорожного движения” Виктор Черний уточнил, что в рамках разработки технико-экономического обоснования возможно рассмотрение применения системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.Как известно, реверсивная полоса на мосту Патона уже давно не работает. В начале 2017 года экс-замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Илья Сагайдак усиленно лоббировал покупку в США системы QMB Road Zipper. Хоть решение о выделении денег на это чудо техники на Крещатике, 36 в итоге так и не приняли, официальный представитель американской компании Lindsay Transportation Solution в Украине - ООО “Контроль-С” - фактически требует у столичного руководства осуществить покупку. В КГГА недоумевали, но обещали определиться с типом разделительного барьера на этом мосту до конца 2017 года.Напомним, КП “Центр организации дорожного движения” планирует бороться с нарушителями скоростного режима на столичных дорогах при помощи лежачих полицейских. Предприятие объявило тендер на закупку 4340 элементов принудительного снижения скорости на 3,8 млн гривен. Но даже в рознице эти элементы стоят на 600-800 тыс. гривен дешевле.



