» » Разделять полосы на мосту Патона пока не будут: в Киеве отказались от Road Zipper
Раздел: Общество  
0

Разделять полосы на мосту Патона пока не будут: в Киеве отказались от Road Zipper

Разделять полосы на мосту Патона пока не будут: в Киеве отказались от Road Zipper Пренебрежение этой системой может привести к авариям.

Коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения”(*) в рамках вопроса об обустройстве на мосту Патона в Киеве барьерного ограждения для разделения встречных потоков автотранспорта не рассматривает закупку системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.

КП “Центр организации дорожного движения” в рамках сотрудничества городской администрации с международными финансовыми организациями рассматривает вопрос обустройства на мосту Патона барьерного ограждения для разделения встречных потоков транспорта с целью повышения безопасности дорожного движения.

Сообщается, что вопрос закупки системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper не рассматривается.

Директор КП “Центр организации дорожного движения” Виктор Черний уточнил, что в рамках разработки технико-экономического обоснования возможно рассмотрение применения системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.

Читайте также: На мосту Патона установят современный передвижной отбойник

Как известно, реверсивная полоса на мосту Патона уже давно не работает. В начале 2017 года экс-замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Илья Сагайдак усиленно лоббировал покупку в США системы QMB Road Zipper. Хоть решение о выделении денег на это чудо техники на Крещатике, 36 в итоге так и не приняли, официальный представитель американской компании Lindsay Transportation Solution в Украине - ООО “Контроль-С” - фактически требует у столичного руководства осуществить покупку. В КГГА недоумевали, но обещали определиться с типом разделительного барьера на этом мосту до конца 2017 года.

Напомним, КП “Центр организации дорожного движения” планирует бороться с нарушителями скоростного режима на столичных дорогах при помощи лежачих полицейских. Предприятие объявило тендер на закупку 4340 элементов принудительного снижения скорости на 3,8 млн гривен. Но даже в рознице эти элементы стоят на 600-800 тыс. гривен дешевле.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мост, авто, движение, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:35 » Автор: Едгар Букмирза
     1466
     0

Похожие новости по теме

На киевском мосту Патона внедрят новую систему организации движения На киевском мосту Патона внедрят новую систему организации движения

Многие киевляне к Road Zipper отнеслись скептически и считают проект пиаром.

На мосту Патона установят современный передвижной отбойник На мосту Патона установят современный передвижной отбойник

Отмечается, что отбойник очень прочный, но в тоже время легкий.

Киевские водители довольны свежей разметкой на мосту Патона Киевские водители довольны свежей разметкой на мосту Патона

На мосту появилась новая разметка.

В Киеве ограничат движение на мосту Патона В Киеве ограничат движение на мосту Патона

На мосту отремонтируют дорожное покрытие.

В столице ремонтируют мост Патона В столице ремонтируют мост Патона

Сегодня с 10 час. до 17 час. продлятся ремонтные работы на мосту имени Патона в Киеве.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх