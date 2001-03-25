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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет ярмарка, посвященная ЗОЖ

В Киеве пройдет ярмарка, посвященная ЗОЖПолезные товары можно приобрести в Киевском Доме.

С 29 по 31 марта в Киевском Доме природы пройдет ярмарка здоровья и экотоваров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Организация данной ярмарки обусловлена значительным интересом населения к методикам оздоровления организма, основам здорового образа жизни и натуральным средствам лечения заболеваний», - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Отмечается, что экспозиция посвящена здоровому образу жизни, диетологии и правильному питанию, рефлексо- и фитотерапии, различным видам массажа.

Участие в ярмарке – прекрасная возможность познакомить потенциальных клиентов с вашей продукцией и услугами, укрепить отношения с постоянными покупателями, а также найти новых партнеров.

Основные разделы ярмарки:

- натуральная аптека

- лечебная косметика и средства гигиены

- ароматерапия и фитотерапия

- рефлексотерапия, йога, аюрведа

- психокоррекция и самопознание

- оздоровительный туризм

- программы правильного питания

- методики оздоровления организма

- лечение зависимостей

- специализированная литература

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- биоэнергетика

- экология дома.
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 Теги: Киев, ярмарка

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Сегодня, 10:09 » Автор: Анна Мартынова
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