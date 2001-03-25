Раздел: Общество
В Киеве пройдет ярмарка, посвященная ЗОЖ
Полезные товары можно приобрести в Киевском Доме.
С 29 по 31 марта в Киевском Доме природы пройдет ярмарка здоровья и экотоваров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Организация данной ярмарки обусловлена значительным интересом населения к методикам оздоровления организма, основам здорового образа жизни и натуральным средствам лечения заболеваний», - говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Отмечается, что экспозиция посвящена здоровому образу жизни, диетологии и правильному питанию, рефлексо- и фитотерапии, различным видам массажа.
Участие в ярмарке – прекрасная возможность познакомить потенциальных клиентов с вашей продукцией и услугами, укрепить отношения с постоянными покупателями, а также найти новых партнеров.
Основные разделы ярмарки:
- натуральная аптека
- лечебная косметика и средства гигиены
- ароматерапия и фитотерапия
- рефлексотерапия, йога, аюрведа
- психокоррекция и самопознание
- оздоровительный туризм
- программы правильного питания
- методики оздоровления организма
- лечение зависимостей
- специализированная литература
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
- биоэнергетика
- экология дома.
С 29 по 31 марта в Киевском Доме природы пройдет ярмарка здоровья и экотоваров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Организация данной ярмарки обусловлена значительным интересом населения к методикам оздоровления организма, основам здорового образа жизни и натуральным средствам лечения заболеваний», - говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Отмечается, что экспозиция посвящена здоровому образу жизни, диетологии и правильному питанию, рефлексо- и фитотерапии, различным видам массажа.
Участие в ярмарке – прекрасная возможность познакомить потенциальных клиентов с вашей продукцией и услугами, укрепить отношения с постоянными покупателями, а также найти новых партнеров.
Основные разделы ярмарки:
- натуральная аптека
- лечебная косметика и средства гигиены
- ароматерапия и фитотерапия
- рефлексотерапия, йога, аюрведа
- психокоррекция и самопознание
- оздоровительный туризм
- программы правильного питания
- методики оздоровления организма
- лечение зависимостей
- специализированная литература
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
- биоэнергетика
- экология дома.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
495
0
Оставьте свой комментарий