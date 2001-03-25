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Раздел: Общество  
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В «Киевавтодоре» сообщили, сколько дорог нуждаются в ремонте

В «Киевавтодоре» сообщили, сколько дорог нуждаются в ремонтеКоммунальщикам есть над чем работать.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» завершила сезонное (весеннее) обследование технического состояния улично-дорожной сети столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В городе еще остается значительное количество дорог, которые 30-40 лет не видели ни капитального, ни качественного среднего ремонта, поэтому около 78% улично-дорожной сети столицы нуждается в ремонте», - сообщил гендиректор «Киевавтодора» Александр Густелев.

Отмечается, что сейчас во всех районах Киева дорожно-эксплуатационные предприятия проводят работы по ликвидации аварийных разрушений дорожного покрытия с помощью горячего, холодного, литого асфальтобетона, а также рециклинга - переработки старого асфальтобетона.

На сегодняшний день «Киевавтодор» уже активно проводит подготовительные работы в рамках работ по реконструкции и капитальному ремонту.

В частности, работы ведутся на объектах, капитальный ремонт которых в последний раз проходил в середине 70-х годов прошлого столетия и на техническое состояние которых были массовые нарекания киевлян. Это улицы Елены Телиги, бульвар Вернадского, путепровод на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, транспортная развязка пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Владимира Покотило.

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Также в активной фазе и капитальный ремонт ул. Алматинской с путепроводом через трамвайные пути, который вообще является «чемпионом», ведь капитального ремонта здание не видело с 1959 года, то есть почти 60 лет.
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 Теги: Киев, дороги

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Сегодня, 10:30 » Автор: Анна Мартынова
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