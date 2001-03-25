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Раздел: Общество  
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В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону

В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зонуВ Сети обсуждают поступок таксистов.

В Киеве нашлась милая компания из трех таксистов Uber, которые решили отдохнуть, дружно припарковавших в пешеходной зоне. Очевидцем грубого нарушения правил парковки стал Тарас Кайдан, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Инцидент произошел возле вокзала. Не так давно данный участок пешеходной зоны был поврежден героями парковки, буквально продавившими плитку своими автомобилями. Позже тротуар был отремонтирован, но, судя по всему, ненадолго. Теперь таксисты Uber решили исправить ситуацию и снова погрузили машины на то же место.

В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону
В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону
В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону


Нам казалось, что автор уточнил про брендированные автомобили не для расчета суммы. Просто теперь Uber будет сложно объяснить, что очередные нарушители у них, безусловно, не работают, и вообще это сотрудники партнерской организации.

В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону


Такая доплата, безусловно, лишней не будет. Особенно за право парковаться где угодно и расслабляться с друзьями.

В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону


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Ух ты, как быстро. Жаль только, масштаб шагов не описали, было бы интересно посмотреть.

В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону
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 Теги: Киев, автохамы

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Сегодня, 11:39 » Автор: Анна Мартынова
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