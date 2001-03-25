Раздел: Общество
В Киеве таксисты-автохамы заняли пешеходную зону
В Сети обсуждают поступок таксистов.
В Киеве нашлась милая компания из трех таксистов Uber, которые решили отдохнуть, дружно припарковавших в пешеходной зоне. Очевидцем грубого нарушения правил парковки стал Тарас Кайдан, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Инцидент произошел возле вокзала. Не так давно данный участок пешеходной зоны был поврежден героями парковки, буквально продавившими плитку своими автомобилями. Позже тротуар был отремонтирован, но, судя по всему, ненадолго. Теперь таксисты Uber решили исправить ситуацию и снова погрузили машины на то же место.
Нам казалось, что автор уточнил про брендированные автомобили не для расчета суммы. Просто теперь Uber будет сложно объяснить, что очередные нарушители у них, безусловно, не работают, и вообще это сотрудники партнерской организации.
Такая доплата, безусловно, лишней не будет. Особенно за право парковаться где угодно и расслабляться с друзьями.
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Ух ты, как быстро. Жаль только, масштаб шагов не описали, было бы интересно посмотреть.
В Киеве нашлась милая компания из трех таксистов Uber, которые решили отдохнуть, дружно припарковавших в пешеходной зоне. Очевидцем грубого нарушения правил парковки стал Тарас Кайдан, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Инцидент произошел возле вокзала. Не так давно данный участок пешеходной зоны был поврежден героями парковки, буквально продавившими плитку своими автомобилями. Позже тротуар был отремонтирован, но, судя по всему, ненадолго. Теперь таксисты Uber решили исправить ситуацию и снова погрузили машины на то же место.
Нам казалось, что автор уточнил про брендированные автомобили не для расчета суммы. Просто теперь Uber будет сложно объяснить, что очередные нарушители у них, безусловно, не работают, и вообще это сотрудники партнерской организации.
Такая доплата, безусловно, лишней не будет. Особенно за право парковаться где угодно и расслабляться с друзьями.
Читайте также: В Киеве автохамы заблокировали трамвайные пути
Ух ты, как быстро. Жаль только, масштаб шагов не описали, было бы интересно посмотреть.
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