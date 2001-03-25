» » Стало известно, сколько киевляне должны за отопление и горячую воду
Раздел: Общество  
0

Стало известно, сколько киевляне должны за отопление и горячую воду

Стало известно, сколько киевляне должны за отопление и горячую водуЗадолженность увеличилась.

По состоянию на 1 марта 2018 года долг Киева за отопление и горячую воду составляет 5,6 млрд грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 марта 2018 увеличилась на 437 млн ​​грн, до 5,62 млрд грн. Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед ПАО "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы - 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также выросли и долги государственного бюджета за отопление и горячую воду.

"На 1 марта 2018 долг по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию увеличился на 174,7 млн грн и достиг 1,1 млрд грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 191,2 млн грн", – добавили в "Киевэнерго".

Сообщается, что самые большие долги за отопление и горячую воду зафиксированы в Шевченковском (502,8 млн грн) и Деснянском (434,2 млн грн) районах столицы.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

В "Киевэнерго" подчеркивают, что не имеют других финансовых источников для погашения задолженности за потребленный газ, кроме расчетов потребителей, поэтому несоблюдение плательщиками финансовой дисциплины ставит под угрозу работу компании. Уплаченные клиентами деньги зачисляются на специальные счета, с которых, согласно алгоритму НКРЭКУ, автоматически перечисляются на оплату за газ и его транспортировку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, отопление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:07 » Автор: Анна Мартынова
     937
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, сколько киевляне задолжали за тепло Стало известно, сколько киевляне задолжали за тепло

Сумма приличная.

Киевлянам изменили тарифы на отопление и горячую воду Киевлянам изменили тарифы на отопление и горячую воду

Жителям Киева снизили стоимость услуг ЖКХ.

Стало известно, сколько жители столицы задолжали Стало известно, сколько жители столицы задолжали "Киевэнерго"

Задолженность выросла до 2,6 млрд.

В В "Киевэнерго" озвучили новые тарифы на горячую воду и отопление

С 1 июля стоимость на все услуги компании вырастет в два раза.

В столице стремительно растет задолженность населения за тепловую энергию В столице стремительно растет задолженность населения за тепловую энергию

Задолженность киевлян за использованную в 2015 году теплоэнергию превысила 1,9 млрд грн.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх