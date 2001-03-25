Украину признали самой лояльной страной по отношению к евреям

Украина - на первом месте.



В Украине наблюдается самое лучшее отношение к людям еврейской национальности среди стран Центральной и Восточной Европы, передает



Так, видеть их своими согражданами не хотят лишь 5% населения, свидетельствуют результаты исследования американского института Pew Research Center.



Примерно такой же уровень лояльности к евреям зафиксирован в Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговина, Хорватии и Латвии — в этих странах всего 7-9% жителей негативно высказываются о представителях указанной национальности как о своих согражданах.



Что касается России, Польши, Чехии и Венгрии, то там показатели отрицательного отношения к затронутому вопросу в разы превышает украинские — 14%, 18%, 19% и 14% соответственно.



Таким образом, Украина подтвердила свою дружественность по отношению к евреям, несмотря на множество пугающих слухов, распространяемых об этой теме. На данный нюанс обратил внимание и вице-президент инвестиционной компании "КІНТО" Виталий Мельничук.



"Вот вам и все разговоры о якобы пещерном антисемитизме украинцев", — написал он на своей странице в Facebook.



Аналогичное мнение озвучила и директор Maidan Monitoring Information Center Наталья Зубар.



Читайте также: Украину назвали самой дешевой страной Европы



"Все, что нужно знать об антисемитизме в Украине. И вообще интересный опрос, который показывает, что Украина — одна из самых толерантных стран региона", — подчеркивает она. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Украине наблюдается самое лучшее отношение к людям еврейской национальности среди стран Центральной и Восточной Европы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Так, видеть их своими согражданами не хотят лишь 5% населения, свидетельствуют результаты исследования американского института Pew Research Center.Примерно такой же уровень лояльности к евреям зафиксирован в Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговина, Хорватии и Латвии — в этих странах всего 7-9% жителей негативно высказываются о представителях указанной национальности как о своих согражданах.Что касается России, Польши, Чехии и Венгрии, то там показатели отрицательного отношения к затронутому вопросу в разы превышает украинские — 14%, 18%, 19% и 14% соответственно.Таким образом, Украина подтвердила свою дружественность по отношению к евреям, несмотря на множество пугающих слухов, распространяемых об этой теме. На данный нюанс обратил внимание и вице-президент инвестиционной компании "КІНТО" Виталий Мельничук."Вот вам и все разговоры о якобы пещерном антисемитизме украинцев", — написал он на своей странице в Facebook.Аналогичное мнение озвучила и директор Maidan Monitoring Information Center Наталья Зубар."Все, что нужно знать об антисемитизме в Украине. И вообще интересный опрос, который показывает, что Украина — одна из самых толерантных стран региона", — подчеркивает она.



