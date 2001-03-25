Раздел: Общество
В Киеве появился яркий мурал с необычной лисичкой
Фенек водится в пустынях Северной Африки.
В Киеве на улице Братиславской, 4А появилось очередное милое граффити с изображением фенека (миниатюрная лисица, живущая в пустынях Северной Африки. – Ред.). Его автор – известный киевский художник Виталий Гидеван, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
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Напомним, ранее Виталий Гидеван рассказал, как борется с серостью на улицах столицы, рисуя на фасадах слонов, собак, ласточек и панд. Автор известных граффити вспомнил, как у него едва не украли лестницу, а дети в детсаду спорили, чей он папа.
В Киеве на улице Братиславской, 4А появилось очередное милое граффити с изображением фенека (миниатюрная лисица, живущая в пустынях Северной Африки. – Ред.). Его автор – известный киевский художник Виталий Гидеван, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: В Киеве нарисовали новый необычный мурал
Напомним, ранее Виталий Гидеван рассказал, как борется с серостью на улицах столицы, рисуя на фасадах слонов, собак, ласточек и панд. Автор известных граффити вспомнил, как у него едва не украли лестницу, а дети в детсаду спорили, чей он папа.
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