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Раздел: Общество  
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В Киеве появился яркий мурал с необычной лисичкой

В Киеве появился яркий мурал с необычной лисичкойФенек водится в пустынях Северной Африки.

В Киеве на улице Братиславской, 4А появилось очередное милое граффити с изображением фенека (миниатюрная лисица, живущая в пустынях Северной Африки. – Ред.). Его автор – известный киевский художник Виталий Гидеван, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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Напомним, ранее Виталий Гидеван рассказал, как борется с серостью на улицах столицы, рисуя на фасадах слонов, собак, ласточек и панд. Автор известных граффити вспомнил, как у него едва не украли лестницу, а дети в детсаду спорили, чей он папа.
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 Теги: Киев, мурал

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Сегодня, 16:59 » Автор: Анна Мартынова
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