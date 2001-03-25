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Раздел: Общество  
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Названы районы Киева с самыми большими долгами за тепло

Названы районы Киева с самыми большими долгами за теплоБольше всего должны в Шевченковском районе.

"Киевэнерго" подсчитало долги потребителей тепловой энергии. По состоянию на 1 марта юридические и физические лица задолжали предприятию 5,62 млрд грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Лидером среди районов столицы по долгам является Шевченковский район – 659,9 млн грн. Вторую строчку занимает Соломенский район – 491 млн грн. Третье место удерживает Деснянский район – 480,5 млн грн.

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В феврале 2018 года "Киевэнерго" подало в суд 298 исков о взыскании задолженности на сумму 23,7 млн грн.

Названы районы Киева с самыми большими долгами за тепло
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 Теги: Киев, долги

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Сегодня, 17:58 » Автор: Анна Мартынова
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