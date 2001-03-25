В Киеве задержали группу, нелегально переправлявшую людей за границу

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Сотрудники прокуратуры Киевской области и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали двух украинцев и двух подданных Нидерландов, пытавшихся сбыть фальшивые деньги на общую сумму EUR1 млн.