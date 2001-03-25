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Раздел: Общество  
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В нескольких районах Киева отключили воду

В нескольких районах Киева отключили водуБудут работать бюветы.

Восстановят водоснабжение почти через сутки - в 7 часов 31 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В Киеве с 10 утра началось крупное отключение воды.

Треть правого берега столицы останется без водоснабжения из-за реконструкции насосной станции.

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Речь идет о Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 11:32 » Автор: Анна Мартынова
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