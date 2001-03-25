Раздел: Общество
В нескольких районах Киева отключили воду
Будут работать бюветы.
Восстановят водоснабжение почти через сутки - в 7 часов 31 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В Киеве с 10 утра началось крупное отключение воды.
Треть правого берега столицы останется без водоснабжения из-за реконструкции насосной станции.
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Речь идет о Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах.
Восстановят водоснабжение почти через сутки - в 7 часов 31 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В Киеве с 10 утра началось крупное отключение воды.
Треть правого берега столицы останется без водоснабжения из-за реконструкции насосной станции.
Читайте также: "Страдания" тех, у кого отключили воду в забавных картинках
Речь идет о Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах.
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