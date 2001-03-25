Раздел: Общество
«Французская весна» в Киеве: программа фестиваля
Организаторы обещают яркую программу.
Завтра, 31 марта, в 20:30 на Софийской площади откроется фестиваль "Французская весна", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мероприятие инициировано Посольством Франции в Украине, Французским институтом в Украине при поддержке Киевской городской государственной администрации и призвано укреплять международные культурные связи.
Откроется фестиваль музыкально-световым спектаклем "Воздух".
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Читайте также: В Киеве пройдет фестиваль «Французская весна»
31 березня | Вуличне мистецтво. Музичний перформанс "Повітря".
2 квітня | Кіно. Кіноконцерт "Різношерстні песики"
2 - 14 квітня | Запис на курси французької мови
3 квітня | Музика. Джазовий концерт Domergue-Litvinyuk Project
4 - 11 квітня | Кіно. Роман з кіно: екранізація французьких бестселерів. Ретроспектива фільмів
5 квітня - 13 травня | Виставка. «Єдиноскрижальне біле» Самуїла Аккермана і Олега Лишеги
6 квітня - 30 червня | Виставка. "Інверсії" Філіппа Бертрана та Миколи Білоуса
11 квітня | Цирк. Концерт для двох клоунів від компанії les Rois Vagabonds
12 - 30 квітня | Виставка. Стріт-колажі від Braty
13 та 14 квітня | Кіно. Довгі ночі короткого метра
15 квітня | Гастрономія. Зустріч з Патріком Ренжаром, мішленівським шеф-кухарем
16 квітня | Туризм. "Туристичні та культурні скарби Лазурного берега". Зустріч з Еріком Доре
17 квітня | Музика. Концерт Тріо Ремі Паносяна
17 - 20 квітня | Фестиваль високого кондитерського мистецтва. Почесний гість Крістоф Мішалак
18 квітня - 6 травня | Виставка. "Зона (2009-2011)". Фотографії Гійома Ербо
18 та 26 квітня | Театр. Вистава "Сьогодні вечері не буде"
19 квітня - 13 травня | Виставка. "Підведення підсумків". Графіка Ігоря Уварофф
19 квітня | Книги. Зустріч з письменником Давідом Фоенкіносом
19 - 25 квітня | Кіно. Фестиваль допрем'єрних показів
20 квітня | Музика. Концерт Жака Рув'є (Франція) та Катерини Дядюри (Україна), фортепіано
20 - 21 квітня | Семінар "Чи є актуальними інфальтильні сексуальні теорії в наші дні?"
23 квітня | Зустріч з Аленом Баратоном, головним ландшафтним дизайнером Версальського парку
23 квітня | Музика. Концерт французької музики
24 квітня | Концерт П'єра Зеворта, орган
25 квітня | Лекція. Французьке виховання за Франсуазою Дольто. Французька академія батьківства
25 - 26 квітня | Зустрічі з дизайнеркою Ізабель Даерон
25 - 29 квітня | Кіно. Французькі режисери Жонатан Вінель та Каролін Поджі на KISFF
26 квітня | Ярмарок вакансій "Франція в Україні"
27 квітня | Книги. Зустріч з ілюстраторкою Сатомі Ішікава
30 квітня | Стінопис. Презентація фрески від Popay
Завтра, 31 марта, в 20:30 на Софийской площади откроется фестиваль "Французская весна", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мероприятие инициировано Посольством Франции в Украине, Французским институтом в Украине при поддержке Киевской городской государственной администрации и призвано укреплять международные культурные связи.
Откроется фестиваль музыкально-световым спектаклем "Воздух".
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Читайте также: В Киеве пройдет фестиваль «Французская весна»
31 березня | Вуличне мистецтво. Музичний перформанс "Повітря".
2 квітня | Кіно. Кіноконцерт "Різношерстні песики"
2 - 14 квітня | Запис на курси французької мови
3 квітня | Музика. Джазовий концерт Domergue-Litvinyuk Project
4 - 11 квітня | Кіно. Роман з кіно: екранізація французьких бестселерів. Ретроспектива фільмів
5 квітня - 13 травня | Виставка. «Єдиноскрижальне біле» Самуїла Аккермана і Олега Лишеги
6 квітня - 30 червня | Виставка. "Інверсії" Філіппа Бертрана та Миколи Білоуса
11 квітня | Цирк. Концерт для двох клоунів від компанії les Rois Vagabonds
12 - 30 квітня | Виставка. Стріт-колажі від Braty
13 та 14 квітня | Кіно. Довгі ночі короткого метра
15 квітня | Гастрономія. Зустріч з Патріком Ренжаром, мішленівським шеф-кухарем
16 квітня | Туризм. "Туристичні та культурні скарби Лазурного берега". Зустріч з Еріком Доре
17 квітня | Музика. Концерт Тріо Ремі Паносяна
17 - 20 квітня | Фестиваль високого кондитерського мистецтва. Почесний гість Крістоф Мішалак
18 квітня - 6 травня | Виставка. "Зона (2009-2011)". Фотографії Гійома Ербо
18 та 26 квітня | Театр. Вистава "Сьогодні вечері не буде"
19 квітня - 13 травня | Виставка. "Підведення підсумків". Графіка Ігоря Уварофф
19 квітня | Книги. Зустріч з письменником Давідом Фоенкіносом
19 - 25 квітня | Кіно. Фестиваль допрем'єрних показів
20 квітня | Музика. Концерт Жака Рув'є (Франція) та Катерини Дядюри (Україна), фортепіано
20 - 21 квітня | Семінар "Чи є актуальними інфальтильні сексуальні теорії в наші дні?"
23 квітня | Зустріч з Аленом Баратоном, головним ландшафтним дизайнером Версальського парку
23 квітня | Музика. Концерт французької музики
24 квітня | Концерт П'єра Зеворта, орган
25 квітня | Лекція. Французьке виховання за Франсуазою Дольто. Французька академія батьківства
25 - 26 квітня | Зустрічі з дизайнеркою Ізабель Даерон
25 - 29 квітня | Кіно. Французькі режисери Жонатан Вінель та Каролін Поджі на KISFF
26 квітня | Ярмарок вакансій "Франція в Україні"
27 квітня | Книги. Зустріч з ілюстраторкою Сатомі Ішікава
30 квітня | Стінопис. Презентація фрески від Popay
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